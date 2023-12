A telt házas fórumon elhangzott: az ukrajnai háború és az uniós szankciók okozta nemzetközi energiaválság súlyos kihívások elé állította a településeket is. Magyarország kormánya az energiaválság kezdete óta folyamatosan konzultál az önkormányzatokkal, eddig számos problémára sikerült megoldást találni.

A folyamatos párbeszéd eredményeként a kormány rögzítette az áram és a földgáz árát, illetve a kötbérmentesítésben is tudott segíteni az önkormányzatoknak. A közös gondolkodás folytatásaként – az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére – energetikai fórumot szerveztek, amelyen V. Németh Zsolt és dr. Hende Csaba országgyűlési képviselők mellett Majthényi László, a Vas vármegyei Közgyűlés elnöke is részt vett. A fórum meghívottjai a települések polgármesterei voltak, akiknek az Energiaügyi Minisztérium és a nemzeti energiaszolgáltató, az MVM Csoport illetékes vezetői adtak tájékoztatást.

A fórumon többek között arról is szó volt, hogy a kormány 2024-ben is fenntartja a rezsivédelmet: a Rezsivédelmi Alap a 2024-es költségvetésben 1340 milliárd forintos keretösszeggel garantálja a hazai lakossági fogyasztók rezsicsökkentett árait jövőre. Az önkormányzatok rezsiterheit a kormány idén 76 milliárd forinttal támogatta, de a jövő évi költségvetésben ennél is nagyobb összegben kíván segíteni. A közvetlen hangulatú szakmai egyeztetésen az Energiaügyi Minisztériumot V. Németh Zsolt víziközmű-ágazatért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Alföldy-Boruss Márk energiapolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte.