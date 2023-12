Az adventi vásáron is hasonló volt a helyzet, nagyon sokan voltak kíváncsiak az igazi Mikulásra. A rendőrség, a polgárőrség és a mentők munkatársai is jelen voltak a rendezvény zavartalan lebonyolításának érdekében. A feljutáshoz sorba kellett állni a Kossuth Lajos utca felől, a sort kordonnal biztosították. Rendezetten haladt a tömeg, gyorsan cserélődtek a csapatok, egy csoport körülbelül fél percet tölthetett a Mikulással.

Kicsivel hamarabb, mint 17 óra karácsonyi zenei aláfestés közepette Joulupukki segédmanójával felsétált színpadra és köszöntötte a gyerekeket. A szervezők kérése szerint 4-5 fős csoportokban mehettek fel a kicsit a színpadra, hogy mindenki sorra kerülhessen. Egy 13 fős focicsapat túlteljesítette a feladatot, együtt érkeztek a szakállashoz, aki egy nagy piros fotelben vártra a kicsiket.

A Mikulással sok kicsi kezet fog, megsimogatja a hosszú szakállát és természetesen közös képek is készülnek.

Most, 17.40-kor is még sokan állnak be újként a sorba.

17.22. -

A színpadon Prieger Szabolcs vezényli le a csoportok haladását.

Karácsonyi aláfestő zene és a manó segéd sem hiányozhatott a repertoárból.

17.05.- Rendezetten halad a hatalmas sor a Mikuláshoz, a Kossuth Lajos utca felől.

17.00. - Megérkezett

Már felment a színpadra a ​Mikulás. Rengetegen várnak a sorukra. A rendre a mentők, a rendőrség és a polgárőrök vigyáznak - jelentette a helyszínről munkatársunk.

Előzmény:

December 7-én, csütörtökön 17.00 és 18.30 között Szombathelyre, az Adventi Vásárba látogat Joulupukki, az igazi finn Mikulás!

Életképek a Fő térről: