Zsigmond Barna Pál bejegyzésében felhívta a figyelemet arra, hogy a magyar határnál is egyre több az erőszakos és felfegyverzett migráns.

Eközben Brüsszel továbbra is a migránsok kötelező betelepítését és migránsgettók létrehozását akarja Magyarországra erőltetni, és "meg akarja büntetni hazánkat" amiatt, hogy nem engedjük át a kerítésen a migránsokat - tette hozzá az államtitkár.

Megjegyezte: a most zajló nemzeti konzultáción is várják a magyar emberek véleményét a brüsszeli tervekről.

Szlovénia, Szlovákia, Ausztria és Lengyelország után Németország is úgy döntött, hogy ismételten meghosszabbítja az ideiglenesen visszaállított ellenőrzést több határszakaszán az illegális migrációs helyzetre tekintettel - közölte Zsigmond Barna Pál.

Hozzátette: Ausztria december 3-tól a teljes osztrák-szlovák szárazföldi határszakaszon további két hónapra, Lengyelország december 4-től a teljes lengyel-szlovák szárazföldi határszakaszon további egy hónapra határozott az ellenőrzések fenntartásáról, míg Németország a Lengyelországgal, Svájccal és Csehországgal közös szárazföldi határain jelentette be az ellenőrzések meghosszabbítását.

Jól látható, hogy míg a brüsszeli balliberális erők illegális migrációt ösztönző tevékenysége nyomán folyamatosan fokozódik a migrációs nyomás a kontinensen, egyes tagállamok, szembesülve a helyzet tarthatatlanságával, saját kezükbe kívánják venni államhatáraik megvédését - emelte ki az államtitkár.

Kitért arra, hogy az illegálisan Európába özönlő migránsokat "mágnesként vonzó" migrációs paktum erőltetésén túl az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az elmúlt héten odáig jutott, hogy egyenesen szükségszerűnek nevezte a bevándorlást, álmaik megvalósítására ösztönözve az Európába igyekvőket.

Ezzel szemben hónapok óta az tapasztalható, hogy a belső piac, a jólét és a szabadság eszméinek megvalósulása jegyében létrejött, az áruk, személyek és szolgáltatások szabad mozgásának egyik alapvető garanciáját jelentő schengeni zóna repedezik - folytatta Zsigmond Barna Pál. Rámutatott: a térség államai folyamatosan jelentik be, hogy újra és újra fenn kívánják tartani az ideiglenes határellenőrzést belső határaikon az illegális migráció jelentette biztonsági helyzet miatt.

Magyarország 2015 óta határozott álláspontot képvisel a kérdésben: az illegális migránsokat nem beengedni kell, hanem Európa külső határait kell megvédeni - szögezte le az államtitkár.

Hozzáfűzte, Magyarországon a külső határok védelmére fordított kiadások 2015 óta meghaladták a 650 milliárd forintot, amelyért "cserébe azonban csak folyamatos támadásokat kapunk", és Brüsszelben továbbra is kitartóan dolgoznak az illegális bevándorlók kötelező elosztásán a tagállamok között.

"Mi, magyarok azonban kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy minden tagállam saját maga dönthessen arról, kiket szeretne saját területére beengedni" - jelezte posztjában Zsigmond Barna Pál.