A téli szünet friss hóval érkezett a budai hegyekbe, decemberben már másodszor borítja összefüggő fehér lepel a tájat a Gyermekvasút felső szakaszán. Érdemes egy kisvonatozással egybekötött havas kirándulásra, szánkózásra indulni a téli szünetben. Idén is feldíszített vasúti kocsik gondoskodnak utazás közben az ünnepi hangulatról. Az egyik karácsonyi kocsi és egy dízelmozdony külső világítást is kapott, így igazi fényvonatént futnak a síneken. December 28-án és 29-én kisvasúti járműbemutatóra várják a családokat Széchenyihegy állomásra.

Az egyedi díszítésű karácsonyi kocsik a téli szünet végéig mindennap közlekednek: általában a menetrendben meghirdetett hagyományos személyvonatokban lehet ezekkel a hangulatos járművekkel utazni, melyek óránként indulnak a végállomásokról.

Január 7-ig mindennap a téli hétvégi menetrend érvényes. A két végállomásról egyaránt óránként indulnak vonatok, Hűvösvölgyből 9:10 és 16:10 között, míg Széchenyihegyről 10:03 és 17:03 között. A fényvonat Hűvösvölgyből páros óra 10 perckor, Széchenyihegyről páratlan óra 03 perckor indul. A hagyományos vonatokon kívül december 30-án és 31-én nosztalgiavonat is közlekedik gőzmozdonnyal.

Az ünnepek alatt az üzemidő módosul. December 24-én, szombaton az utolsó járatok jóval hamarabb indulnak a végállomásokról: Hűvösvölgyből 12:10-kor, Széchenyihegyről pedig 13:03-kor.

Január 1-jén, vasárnap az első vonatok a szokásosnál egy órával később, Hűvösvölgyből 10:10-kor, Széchenyihegyről 11:03-kor indulnak.

A menetrend a Gyermekvasút honlapján érhető el.

A két ünnep között igazi családi program is várja a vonatokért rajongó gyerekeket. December 28-án és 29-én Széchenyihegy állomáson kisvasúti járműbemutatót tartanak, ahol közelebbről is meg lehet nézni a forgalomban ritkábban közlekedő járműveket, fel lehet menni a mozdonyok vezetőfülékéjébe. Bemutatkozik a Gyermekvasút legújabb büszkesége: a felújításról ősszel visszaérkezett 3788 pályaszámú C50-es mozdony. Mindkét nap 10-től 16 óráig fogadja a látogatókat a rendezvény és az állomás üzemi épületében a 75 éves évfordulóra berendezett időszakos kiállítás is nyitva lesz. Széchenyihegy és Virágvölgy között gőzvontatású nosztalgiavonatokkal is tehető egy rövid utazás, és a felújított C50-es kismozdony is forgalomba áll.

A Gyermekvasút múzeuma Hűvösvölgy állomáson december 27-től január 7-ig mindennap nyitva tart.