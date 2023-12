Az idén is a városi ablakok az adventi naptár kis dobozai Jánosházán. Pénteken ki is nyílt az első dobozka, mégpedig a Napraforgó Bölcsődében. Aztán az óvoda, a zeneiskola, a Szent Imre-iskola következett. Ebben az évben is a Batthyány Lajos Általános Iskola szervezte meg az akciót, náluk ma villannak fel az adventi fények az ablakban.