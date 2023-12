2023. december 16-án (szombat) örökbefogadási napot rendeznek az ebrendészeti telepen, ahol jelenleg 13 kutya reméli, hogy szerető gazdára találhat.

A telephelyünkön több olyan kutya is van, amely huzamosabb ideje várja, hogy boldog családban élhessen tovább - derül ki a Szombathelyi Önkormányzat lapunk számára eljuttatott közleményből.

A nyílt napon ebrendészeink 9 órától 13 óráig várják az érdeklődőket a Szombathely, Hajnóczy utca 1. szám alatt található telephelyünkön. Meleg tea mellett az állatok játékos megismerésére is lesz lehetőség. Örökbefogadás esetén munkatársaim a kutyus hazajutásban is segítenek az újdonsült gazdiknak - írják.