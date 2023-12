November közepén, egy napfényes szerdán a munkahelyén találkozunk. Egy nappal azután, hogy hazaérkezett Sárvárról, az Országos Gyermekdiabetes Kongresszusról, amelynek szervezője volt. Elégedett, hiszen csupa pozitív visszajelzést kaptak a részt vevő 150 szakembertől. S fontosnak tartja megjegyezni, hogy a konferenciát tanítómestere, dr. Szabó László főorvos, a szombathelyi gyermekdiabetológia megalapítója emlékére ajánlották fel.

Életpályájával kapcsolatban először szűkszavú, aztán egyre több epizód előkerül, amelyek színes mozaikká állnak össze. – Pécsett diplomáztam, 35 éve kezdtem dolgozni a kórházban a Cholnoky professzor vezette Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztályon. Az itt folyó pezsgő tudományos élet magával ragadott, a csecsemő-és gyermekgyógyászat mellett neonatológus és endokrinológus szakképesítést is szereztem. Szerencsésnek mondhatom magam, mert haladó gondolkodású főnökeim voltak prof. dr. Cholnoky Péter és prof dr. Oroszlán György személyében. 2013-ban Kovács L. Gábor professzor program-és témavezetésével a gyermekkori csontanyagcsere-vizsgálatok témakörben PhD fokozatot szereztem.

Több évtizeddel ezelőtt – a ’90-es évek elején – hívott munkacsoportjába Szabó László. Azóta aktívan részt veszek a cukorbeteg és endokrinológiai betegek ellátásában – a munkánkat országosan is elismerték. Endokrinológusként hozzájárultam ahhoz, hogy már 23 éve növekedésihormon-kezelésre kijelölt centrum jött létre a Markusovszky-kórházban is. A szakmai és személyi feltételek egyaránt rendelkezésre álltak, hogy inzulinpumpa-centrummá váljunk, amelynek az irányításáért 2018 óta én felelek. Ugyancsak 2018-tól az osztály irányításával bíztak meg. Oroszlán főorvos úr szemelt ki az utódjának és kért fel, a kinevezést a Nagy Lajos főigazgató úrtól kaptam.

A gyermekosztály munkájáról így beszél: – Sok fiatal kolléga érkezett az osztályunkra az elmúlt öt évben, lelkesek, érdeklődők. A szakorvosi létszám alacsony, a zavartalan szakmai működéshez mindnyájunknak részt kell a venni az ügyeleti ellátásban, ez természetesen rám is vonatkozik, neonatológusként havi 5-6 ügyelettel a Perinatális Intenzív Centrumban. Minden elismerésem a szakdolgozói gárdánknak, erőn felül teljesítenek. Az osztályunk tagolt, hét részlegen gyógyítunk, azt szoktam mondani, nekem „hét gyermekem" van.

A főorvosnő tősgyökeres szombathelyi, szeretetteljes légkörben nőtt fel, és most is az veszi körül: szüleitől, férjétől is megkapott az évtizedek alatt minden támogatást. A családra máskülönben az átlag feletti munkabírás és munkaszeretet a jellemző. Három fiuk közül kettő az orvosi hivatást választotta, kardiológusként, illetve belgyógyászként dolgoznak a Semmelweis Egyetemen; a legkisebb jogászként praktizál. Férje, dr. Perge János belgyógyász, Szombathelyen háziorvos. Feleségének társa a természetjárásban, a gombászásban, a mindennapi kutyasétáltatásban is. Csákváry Violetta szívesen kertészkedik, kikapcsolja a sütés-főzés. Azt mondja, otthonról a legendás vasi vendégszeretetet hozza. „A szeretet jele az is, ha nem megvásároljuk, hanem elkészítjük az ételt, belesütve akár a föld, a természet ajándékait.” S ha már természet: a főorvosnőről kiderül, hogy az ornitológus pályán is el tudta volna magát képzelni. Tagja a Magyar Madártani Egyesületnek – a madarak szeretete máig tart az életében. Erős hite is segíti – teológia tanfolyamot végzett a Martineum Felnőttképző Akadémián.

– Szeretem a hivatásomat. A 35 év alatt nagyon sok könnyet, veszteséget láttam, de a gyermeki lélek tisztaságának ereje és a töretlen optimizmusom előrevisz és átsegít a nehézségeken. Hiszem, vallom és tapasztaltam, hogy a legreménytelenebb helyzetekből is lehet gyógyulás, ami túlmutat az emberi erőnkön – mondja. Magának és a fiataloknak is azt ismétli: Bármilyen hosszú ideje is dolgozunk e pályán, alázattal kell gyógyítani. Az elbizakodott ember szeme elhomályosul, és nem veszi észre az alattomos veszélyt.