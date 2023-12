Jóska bácsi nagy örömmel fogadott bennünket ivánci otthonában, egyúttal szabadkozott is, hogy nehezen mozog, csak bottal tud járni, de az élet már csak ilyen: ahogy megy előre elveszi az emberből az erőt. -Nem vagyok tősgyökeres ivánci, Jákon születtem 1935. május 5-én. Sok ötös van a születési dátumomban, ez mondjuk úgy, szerencsét hozott. A nősülésem után, 1958-ban kerültem Iváncra. A házban - ahol most élek - régen postahivatal működött, a feleségem volt a postamester. A Vas Népét akkoriban kezdtük járatni, és én most is minden áldott nap elolvasom - mondta a 88 éves férfi, aki korábban a szentgotthárdi és a körmendi földhivatalnál dolgozott, majd az ivánci otthon gazdasági vezetője lett. Az 1990-es évek elejétől önkormányzati képviselőként tevékenykedett, sőt Ivánc alpolgármesterének is megválasztották. Jóska bácsinak két fia, négy unokája és két dédunokája van. A családtagok többsége Iváncon él, így napi a kapcsolat.

-Szívesen olvasok újságot, mindig is onnan tudtam meg a híreket. Minden nap magam veszem ki a postaládából a friss lapot, majd nekilátok, és kisebb-nagyobb szünetekkel végig böngészem az oldalakat. Nincs kimondottan kedvenc témám, gyakorlatilag mindent elolvasok. Ez már hagyománnyá vált az évtizedek alatt, és most már így is marad, úgy hiszem - mondta végül Jóska bácsi, akit meglepett a megkeresés, ugyanakkor rendkívül nagy örömét is lelte a látogatásban, mert hát az ajándékot mindig jó szívvel fogadja az ember. Ez így természetes.