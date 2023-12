Más már rég becsomagolta a szeretteinek szánt meglepetéseket, a szaloncukrot felkötözte, az ünnepi menühöz minden alapanyag a hűtőben és a spájzban áll, s a süteménysütéssel is jól halad. Egyik ismerőse legutóbb azzal „bosszantotta”: november végén az ajándéklistán mindent kipipált. Újból és újból átszámolta az előtte álló órák számát. Bárhonnan is nézte: az idő nem lesz több, mindig csak kevesebb. Ma reggel nyolc órától éppen ötvenkét óra áll a rendelkezésére, hogy másokkal szembeni hátrányát „ledolgozza” az ajándékbeszerzések terén. Versenyfutás ez az idővel, amikor az ember huszonnégy órán át is képes talpon maradni. A startpisztoly eldördült: kezdődik a karácsonyi vásárlást utolsó pillanatra halasztók viadala. Csak óvatosan a boltokban!