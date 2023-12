A rendezvény kezdetén Pásti József, a művelődési ház igazgatója elmondta: nem véletlen az ünnepség szokatlan időpontja, ugyanis Salamon király 1073-ban karácsonykor tartózkodott Geminum Castellumban. Szavait követően Fehér Ferenc polgármester a település történetét elevenítette fel röviden a megjelentek számára, majd V. Németh Zsolt, miniszterelnöki biztos, Ikervár országgyűlési képviselője méltatta az ünnepet. - Az itt élők nem csak azokat a lábnyomokat szeretnék végigkövetni, amiket ők hagytak életük során, de azokat is, amelyeket az előttük járók hagytak. Különösen azokat, amelyek elég mélyek voltak ahhoz, hogy ösvényeket fektessenek le és átrajzolják Ikervár útját is. Az Ikerváriak szeretik tudni, hogy nem súlytalanul, gyökértelenül vannak itt az országban, hanem régre visszanyúlóan, kiérdemelten – fogalmazott beszédében. Végül a Vármegyéről vármegyére című – a Kossuth Rádió, a képviselő kezdeményezésére megvalósult műsora alapján készült – könyvet ajándékozott Fehér Ferenc számára. A kiadványban egyedüli módon Ikervárról két történet is olvasható.