Alsóújakon a művelődési házban tartanak Jézuskavárást vasárnap 16 órától, ahol minden gyermeket ajándék vár a fa alatt. Balogunyomban Kurucz József fénylő karácsonyi birodalma várja a falukarácsony résztvevőit december 22-én 17.30-tól. Az ünnepi köszöntő után a balogunyomi gyerekek és a Bel Canto Énekegyüttes ad karácsonyi koncertet. A Bem utca lakói ünnepi italokkal, zsíros kenyérrel, az önkormányzat finom édességgel vár mindenkit. Bejcgyertyánosban ugyancsak december 22-én gyűlik össze ünnepelni a település közössége: az EGYBEgyesület a 15–17 óráig, a tűzoltószertárnál megszervezett szeretetvacsorán minden résztvevő kap egy tál gulyást. Celldömölkön december 24-én 16 órakor adnak elő Pásztorjátékot a gyermekek a Nagytemplomban. Chernelházadamonyán december 24-én 15 órakor lesz karácsonyi műsor a templomban. Csepregen december 23- án 16 órakor gyújtja meg az adventi koszorú utolsó gyertyáját Horváth Zoltán polgármester. A gyertyagyújtást követően csepregi fiatalok adnak pásztorjátékot. A melengető forralt bort helyi borászok, a teát az óvoda biztosítja. A rendezvény ideje alatt kézművesvásár is várja a nézelődőket. Dozmaton december 22-én és 23-án este regösök róják a falu utcáit – házról házra járva élesztik fel az ősi hagyományt. Körmenden december 24- én a Batthyány Örökségközpont Színháztermében 15 órától a római katolikus hittanos gyerekek adnak pásztorjátékot. Kőszegen vasárnap 16 órakor lesz Jézuskavárás a Jézus Szíve-templomban – az ünnepségen egy alkalmi kórus adja elő a legnépszerűbb karácsonyi dalokat. Kőszegfalván szombaton 15.45-kor, a 16 órás szentmise előtt rövid betlehemezés lesz a templomban. A betlehemesek pénteken és szombaton a faluban is járnak majd. Magyarszombatfán december 23-án 17 órakor tartják meg a falukarácsonyt, amelyre a gyermekeknek külön meglepetéssel készülnek. Merseváton szintén december 23-án 16.30-tól, a gyertyagyújtást követően ülik meg a falukarácsonyt a művelődési házban. Sárváron december 24-én, 16 órakor tartják meg a Kis Jézust váró műsort a Szent László-templomban. Sorokpolányban december 24-én 15 órakor gyújtják meg az utolsó adventi gyertyalángot a templomkertben, ezt követően a templomban Jézuskavárást tartanak. Szombathelyen a hittanos gyerekek karácsonyi misztériumjátékot adnak elő a Székesegyházban december 24- én 16 órakor. A zanati Szent László-templomban és a Szent Márton- (ferences) templomban szombaton 16 órakor, az oladi plébánián vasárnap 15.30-kor, a szőlősi Jézus Szíve-templomban 16 órakor tartanak Jézuskavárást a gyermekeknek. Toronyban szombaton 15 órakor, Bucsuban 17.30-kor, Sében vasárnap 16 órakor lesz Jézuskavárás a templomokban. Vaskeresztesen vasárnap 15 órakor a betlehemnél gyülekeznek az ünneplők, majd 15.15-kor a templomban adnak műsort a hagyományőrzők. Az előadást követően mindenkit szeretettel várnak a plébánia előtt megtartandó agapéra. Vasváron december 24- én, vasárnap 16 órakor a Szent Kereszt Felmagasztalása-templomban tartanak pásztorjátékot. Velembe vasárnap 10.30- kor érkezik meg a betlehemi békeláng, ezzel gyújtják meg az adventi koszorún a negyedik gyertyát. Bárki, aki szeretné, hogy az otthonában is a békeláng ragyogjon, vihet magával mécsest vagy gyertyát. Bozsokon 16 órakor, Kőszegszerdahelyen 17 órakor lesz Jézuskavárás.