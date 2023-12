Ami elromolhat, az el is romlik. A baj meg, tudjuk jól, csőstül jön: van, hogy minden egyszerre megy tönkre, és miért ne, közvetlenül karácsony előtt. A meghibásodott kazánnal kezdődött, a rugója tört autóval folytatódott, a felhúzhatatlan kabátcipzár és a szekrényről letört fogantyú már nem szegték a kedvét. Mert a mostani szakemberínséges időkben végül sikerült lelkiismeretes mestert találni; az autómentőnek amellett hogy hazaszállította a kocsit, volt még egy mentő ötlete; mert az autószerelő szombaton is rendelkezésre állt. Utóbbiak egytől egyig férfiak, de hogy nő is szerepeljen a történetben: vészvillogóval a forgalmas főút szélén állva fél óra leforgása alatt egyetlen autó állt meg. Egy fiatal nő szállt ki belőle, és kérdezte: segíthetek?