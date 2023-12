Gyorsan becsuktam a játszószoba ajtaját, hogy ne lássa, de ő ennek ellenére megsejtette: nem pakoltunk össze. Tudomása volt ugyanakkor sok jóról is, és nem maradtunk ajándék nélkül. Már vagy harminc éve történt, de a mai napig él bennem a csoda, hogy a nagy szakállú, piros ruhás ott áll a házunkban. A hétvégén személyesen nem találkoztunk vele, de a gyerekeknek hagyott ajándékot. A legkisebb családtag a kandalló takarítása közben ki is jelentette: itt jött be a Mikulás. Sőt: hallani is vélte a csattanást, amikor szánjával parkolt a tetőn. Már otthonról hazaértünk, amikor megtaláltam a zsebemben a kis csokifigurát. Hát persze, hogy ott jött be! Hol máshol? Hasonlóan hittel teli napot, napokat kívánok, kedves Olvasó!