Az öröm, a nevetés és a biztonságérzet mind olyan elemek, amelyek nélkülözhetetlenek egy gyermek egészséges fejlődéséhez. Sajnos, sok kicsi számára elérhetetlenné válnak ezek a feltételek. A gyerekkorban elszenvedett traumák tönkretehetik a gyerekek felnőtt életét is, a bántalmazás, az abúzus következményeit néha egy élet is kevés feldolgozni. Ilyen gyerekeknek segít a Barnahus Alapítvány, mely idén a Vas Népe adománygyűjtő kampányának kedvezményezettje. Arra kérjük a kedves olvasóinkat: ha csak kevéssel is, de segítsék a Barnahust! Az adományból játszóteret építenénk azoknak, akiktől elvették a gondtalan gyerekkort. Eddig ők azt tanulták: a világ sötét és kegyetlen. Vigyünk egy kis fényt az életükbe!