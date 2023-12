Ma Valér napja van. Az életben nincs ilyen nevű ismerősöm, a mesevilágban viszont nagyon is van. Valér egy kufli, méghozzá a legkékebb minden kufli közül, amiről sokáig nem is igazán tudtam, hogy micsoda. Később aztán kiderült: a kufli nem is kifli, nem is kukac, nem is bab, de nem is kavics. Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem az, színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehető. A kuflik jönnek-mennek, de bizonytalan, honnan és hova. Valahogy ilyen ez a karácsony előtti őrület is, ki jobbra, ki balra tart, de mindenki siet. A kufliknak láthatatlan rét jutott, tele nyugalommal, nekünk meg az életnek nevezett küzdőtér, ahol nap nap után nyomulhatunk. A kérdés csak az: mi végre a nagy kapkodás? Egyszer úgyis vége lesz.