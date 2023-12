Mire jó a QR-kód? Már az idősebb generáció is tanulja. Például nem kell megvenni az ünnepi hangulatú lemezt, elég egy karácsonyfadísz, amin az együttes elhelyezte a hanganyaghoz tartozó QR-kódot, és azt leolvasva telefonnal, máris plafonig telíti a muzsika a szobát. Más esetben: ha sikerül is betenni a kis falusi templom makettjébe a harangszót, de nem hallatszik, mikor rákerül az épület teteje, jöhet a legmodernebb technikai megoldás: QR-kódot helyeznek a makett mellé, és onnan olvasható (hallható) az eredeti templom harangjának kondulása, mikor a delet veri. Mi is használunk QR-kódot, amely a podcastjeink közös mappájához vezet – ajánlóink pedig rámutatnak az egyes, újabb és újabb műsorokra. Olvassák le, nem nehéz, jó móka!