Ahogy az élet változik, úgy változnak vele a névadási szokások. A János a 16–18. században a legnépszerűbb férfinév volt, erre utal az a mondás is, miszerint: Én is János, kend is János, az Isten is János. Még az 1970-es, 1980-as években is gyakran keresztelték a fiúgyerekeket Jánosnak, de aztán új divatnevek jöttek, a János visszaszorult a 40–50. hely környékére. Az uralmat mostanra a Dominikok és az Olivérek vették át. Pedig a Jánosok szerencsések, huszonhat névnapjuk van a kibővített naptárban, közülük a mai az egyik. Külön lehet köszönteni a kisebb, a nagyobb és az öreg Jánosokat, kinek ahogyan tetszik. Van viszont egy örök igazság: Mit Jancsi meg nem tanult, nem tudja azt János. És ez nem csak a Jánosokra igaz. Mindenki magára veheti.