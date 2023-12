A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia mindig is kiállt a társadalmi, jótékony nemes ügyek mellett. A klub örömmel számolt be hivatalos honalapján arról az új megállapodásról, amelyet a Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye intézményével kötött.

A szervezethez közel 10 kisebb-nagyobb gyermekotthon tartozik a vármegyén belül. Az új együttműködés lényege, hogy az SZKKA szeretne élményt adni az állami gondozású gyerekeknek, ezért a jövőben csoportonként vendégül látják a gyermekotthonok lakóit a hazai felnőtt bajnoki mérkőzéseken. A cél, hogy a nehéz sorsú gyermekek kiszakadjanak a szürke hétköznapokból és szeretnék befogadni őket az SZKKA közösségébe. Az együttműködés apropója, hogy a 2023-as SZKKA karácsony keretein belül idén is jótékonysági adománygyűjtést szervez a klub a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekotthon lakóinak. Az összegyűlt ajándékok mellett az SZKKA karácsonyfát is eljuttatják majd a gyermekotthonba, hogy a kis lakók még jobban átérezhessék az ünnep hangulatát.