Mit is mondhatnánk az 19. Őrségi Tökfesztivál kapcsán legeslegelőször? Talán azt, hogy ismét belecsöppentünk egy olyan vásári forgatagba, ami nélkül az életünket szinte már el sem tudjuk képzelni, pláne most, egy gyönyörű nyárutón, egyre közelebb és közelebb érve az igazi őszhöz. Őriszentpéternek ez a fesztivál éltető ereje az Őrségi Vásárral együtt, nem csoda, hogy mindig komoly készülődés előzi meg. A szervezők - élükön Őr Zoltán polgármesterrel - minden alkalommal megszólítják a helyi intézményeket, a civil szervezeteket. A dolgozók, a tagok persze jönnek innen is, onnan is, és segítenek.

Ismét Vas vármegyében túrázott Novák Katalin

Portálunkon már többször is hírt adtunk arról, hogy vármegyénkben járt Novák Katalin köztársasági elnök. Ahogy közösségi oldalán megosztott posztjából kiderül, ahogy eddig is, ez alkalommal is a Kéktúra egy szakaszát teljesítette Vasban. Tavaly októberben a Kőszegi-hegységet járta be, januárban pedig arról számoltunk be, hogy Sárváron és környékén túrázott.

Ide inkább ne utazzon: cápa tépte le egy nő karját a magyarok kedvelt nyaralóhelyén (videó)

Szemtanúk szerint az egyiptomi turista összetévesztette a ragadozót egy tonhallal.

Úgy tudni, hogy a nő egy barátjával úszott a Vörös-tengerben a dahabi Laguna Beachnél, amikor az állat megtámadta. A nőt eszméletlenül mentették ki a vízből, majd kórházba szállították. A borzalmas harapás következtében amputálni kellett a karját, az állapotát később stabilnak minősítették.

Videón mutatjuk, ahogy halálos közúti balesethez vonulnak a szombathelyi tűzoltók

Közel négy perces videó arról, hogy a tűzoltók átrobognak Szombathelyen: