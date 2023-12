Helyi sport

Drámaian zárult a Tour de Hongrie vasi szakasza: célfotó és bukások

A vasi sportéletben is számtalan izgalmat hozott a május. Portálunkon percről percre frissülő tudósításban számoltunk be a Tour de Hongrie kerékpárverseny vasi szakaszának eseményeiről. Ott voltunk és az izgalmas rajttól kezdve egészen a szakasz drámai végéig tudósítottunk. A mezőny koradélután indult el a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplom elől. A kétkörös, 168 kilométeres verseny befutója is Szentgotthárdra érkezett vissza a Kossuth Lajos utcába, a Szentgotthárdi Sport és Szabadidőközponthoz. A rajtnál nyilatkozott portálunknak Huszár Gábor polgármester, dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője is. Végig követtük a verseny útvonalát, videóval jelentkeztünk be többek között Körmendről és Őriszentpéterről is. Fél öt magasságában drámai véghajrát hozott a Tour de Hongrie első, vasi szakasza. Izgatottan várta a népes közönség Szentgotthárdon, hogy ki hajt át először a célvonalon. Ekkor még nem lehetett sejteni, hogy ekkora izgalmak közepette futnak be a versenyzők, ugyanis csak a célfotó után lehetett megállapítani, hogy a holland nemzetiségű Dylan Groenewegen érkezett be elsőként a célba. Nem sokkal előtte egy komoly bukás is történt, amelynél a bolyból többen nem tudtak kikerülni.