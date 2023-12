Ha a lakástüzek kialakulásának statisztikáját nézzük, kiemelt kockázati forrásként említhetjük a tüzelő- és fűtőberendezések használatát, előfordulnak elektromos berendezések meghibásodásából eredő tüzek is, azonban a karácsonyi időszakban a legnagyobb számban a konyhában keletkezett tűzesetek miatt riasztják a tűzoltókat - tájékoztat a Katasztrófavédelem.

Mire figyeljünk a konyhában?

A gázégő lángjának, csakúgy, mint az elektromos tűzhely lapjának intenzív hője lángra lobbanthatja az odalógó konyharuhát, konyhakesztyűt, sőt akár a tűzhelynél tevékenykedő ember ruházatát is. Az égő ruhaneműt azonnal, vízzel oltsuk el.

Az is gyakran előfordul, hogy valami elvonja a figyelmünket és elfelejtkezünk arról, hogy nekiláttunk az ételkészítésnek. Ilyenkor nem csak az étel szenesedhet el, vagy az edény mehet tönkre, hanem akár a tűzhely környezete is meggyulladhat. Fontos azt is említeni, hogy a konyhában keletkezett tüzek tekintetében a legtöbbször a felforrósodott és meggyulladt olaj miatt riasztják a tűzoltókat. Ennek következményei súlyos égési sérülések lehetnek, valamint a konyhában lévő többi tárgy is lángra kaphat. Ez esetben a legfontosabb szabály, hogy az olajat ne próbáljuk vízzel eloltani, hiszen az robbanásszerű jelenséget eredményezhet, ehelyett mielőbb fedővel takarjuk le az égő folyadékot, így az égés azonnal megszűnik, és le tudjuk kapcsolni a tűzhelyet!

Előfordulhat az is, hogy a háztartási gépek működése során tapasztalunk rendellenességet, úgy, mint a vezeték, a csatlakozó dugó jelentős felmelegedése, vagy például füstöl a készülék belseje. Az ilyen készüléket ne használjuk tovább, válasszuk le az elektromos hálózatról, és hívjunk szerelőt!

Sokszor a munkafolyamatok meggyorsítása érdekében egyszerre használunk több konyhai kisgépet is. Ez esetben arra is fontos odafigyelni, hogy csak jó minőségű, sértetlen hosszabbítót, illetve elosztót használjunk! Törekedjünk arra, hogy a már nem használt készülékeket mielőbb húzzuk ki az elosztóból.

Tanácsaink

Annak érdekében, hogy minél előbb figyelmeztessen minket a veszélyre, érdemes lehet a konyha közelében füstérzékelő készüléket felszerelni. Emellett egy közelben tartott porral oltó készülék is jó szolgálatot tehet, amellyel azonnal megkezdhető a tűzoltás, megelőzve ezzel a nagyobb baj kialakulását. Tűz esetén azonnal értesítsék a tűzoltókat a 112-es központi telefonszámon!