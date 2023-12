A lakosság mellett hivatalok dolgozói, vállalkozások, cégek is csatlakoztak a FÉHE Kft. Által meghirdetett karácsonyi ajándék gyűjtő akcióhoz. A keddi ebédre mintegy hatvanan voltak hivatalosak, számukra személyre szóló csomagok is készültek az adományokból. - Kollégáim napok óta az ajándékok összeállításán dolgoztak. Többek között tisztálkodószer, tartós élelmiszer, édesség, szaloncukor került a csomagokba. Olyan termékek, amelyeket jövedelmükből nem tudnak megvenni, hatalmas segítség ez ügyfeleinknek - sorolta Németh Klára ügyvezető elnök. Hozzátette: legalább ilyen fontosnak tartja azt is, hogy a finom falatok mellett jutott idő közös beszélgetésre, együttlétre.

A belügyminisztérium díjjal ismerte el azt az innovatív munkát, amely a FÉHE Kft-n belül zajlik, az ezzel járó pénzösszegből a szociális tűzifa szállítására alkalmas gépjárművet vásárolnak - tudtuk meg a Huszá