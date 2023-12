"Tervetuloa Sárvárin!" - így köszöntötték anyanyelvén a sárvári gyerekek Joulupukkit, aki vasárnap délután látogatott el a vasi kisvárosba. A finn mikulás december 1-jén érkezett meg Magyarországra és egészen december 7-éig itt is marad, Szombathelyen zárja majd az országjárást. Sárváron, a Posta téren több száz kisgyermek várta csillogó szemmel a Nagyszakállút.

A várakozáshoz szükséges hangulatot a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola, a Crazy Legs Dance School és a Manósuli növendékeinek ünnepi hangulatú műsora hozta meg.

A produkcióval egy időben a város bevezető útjai is bedugultak, hosszú perceket kellett várakoznia annak, aki Sárvárra készült.

Joulupukki érkezését 15.15-re ígérték, néhány perces késéssel a Nagyszakállú be is gurult hintójával a Posta téri színpad tövébe.

"Tervetuloa Sárvárin!" - zengték a gyerekek, amint megpillantották a piros ruhás, méteres szakállú Nagy Öreget - míg várakoztak, megtanulták a finn a köszöntést, ami magyarul így szól: "Isten hozott Sárváron!". - "Ho-ho-ho" válaszolt a mikulás, majd komótosan felsétált a színpadra, ahol már várta a számára kikészített karosszék. Míg leült, tolmácsa segítségével üdvözölte a megjelenteket, elmondta, mennyire örül, ellátogathatott Sárvárra. Egy fontos üzenetet is megfogalmazott: míg szeretteink körében boldogan töltjük el az ünnepeket, ne feledkezzünk meg azokról sem, akik egyedül töltik a karácsonyt. - Menjetek, öleljétek meg őket! - buzdított mindenkit.