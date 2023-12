Pékó Tamás, Rönök polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket: -Bár kihívásokkal teli időszakon vagyunk túl, örömmel látom, hogy közösségünk összetartó ereje nem ingott meg. A segítőkész emberek - akik szívüket nyitották meg másoknak - erőt adtak a nehéz pillanatokban. Az apró gesztusok, a meleg szavak és az egymásra való figyelem mind olyan kincsek, amelyekkel gazdagíthatjuk egymás életét - mondta a polgármester, aki nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte Kovács Csabáné Csrenkó Eszter óvónőt, aki Rönökön kezdte és ott is fejezi be hamarosan a pályafutását.

A rönöki óvodások műsora után Betlehemi éjszaka címmel mutattak be színdarabot a helyi felnőttek és gyerekek, majd közös karácsonyi vacsorára került sor.