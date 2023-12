Több ízben nyerte el mai formáját a vönöcki evangélikus közösségi tér, 2019-ben a gyüleketi otthon épületének külső-belső felújításával vette kezdetét fejlesztési sorozat. Akkor mintegy 16 millió forintot nyertek erre a célra a Magyar falu programban - tájékoztatta lapunkat Tarczi Györgyi pénztáros-presbiter. Emlékeztetett: 2020-ban a parókia épületét közösségi terré alakították 30 millió forint kormányzati támogatásból, majd 2021-ban a magyar templomfelújítási programban a templom külső renoválása valósult meg 15 millió forintból. Tavaly a templomkert újult meg, mostanra pedig befejeződtek az evangélikus temető infrastrukturális fejlesztései. A beruházás részeként 160 méter hosszú járdát, kerítést és hulladéktárolót alakítottak ki.

Minderre önerőből nem lett volna képes a gyülekezet, nagy hálával tartozunk a kormánynak. A fejlesztésekkel pedig nem csak a gyülekezet gazdagodott, de szebbé és vonzóbbá tettük Vönöcköt is - húzta alá Tarczi Györgyi, aki szólt arról is: a felújított gyülekezeti otthonban egyháztörténeti kiállítás nyílt az alkalomból.

Szintén üdvözölte a beruházásokat Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. - A Kormány Magyar falu programja révén számos egyházi közösség tudott fejleszteni az elmúlt években. Közösségi helyszíneket, közösségszervezést, eszközbeszerzést és temetőket is érintették ezek a pályázatok. Mindezek az adott településre is hatással voltak. Így volt ez Vönöck esetében is, amely nagy győztese ennek a kezdeményezésnek - fogalmazott.