A Markó Éva sminkmesterrel készült beszélgetésből kiderül, hogy melyik smink az igazán trendi. Hogyan készítsük el a tökéletes alapozást? Milyen technikákat használjunk? A karácsonyi időszakban mindenütt a csillogás, villogás, ragyogás a jellemző: a vásárokban, az utcákon és otthon is. Magától értetődő, hogy ez a trend a karácsonyi sminkben is megmutatkozik, hiszen karácsonykor megengedhető egy kis pompa. Mint minden smink esetében, karácsonykor is érvényes: a kevesebb több. Hallgassák meg Markó Éva sminkmester tanácsait!