Erős viselkedésváltozást tapasztalhatunk az ilyen gyermekeknél vagy már ilyen „csomaggal” kerülnek be az intézményekbe, mondja a speciálisan kiképzett kihallgató pszichológus, és sorolja a jellemzőket: ingerültek, agresszívek lehetnek, instabil a hangulatuk, a konfliktusokat egyre rosszabbul kezelik. Falcolhatnak is (önvagdosás), nehezen vetkőznek le testnevelésórán, és általában mindent elkövetnek, hogy a fizikai sérülés nyomait elrejtsék. Visszavonulnak kortárs csoportjaiktól és egyre bizalmatlanabbak a környezetükkel szemben. Az óvodában az is előfordulhat, hogy olyan szexuális jeleneteket játszanak el, akár a társaikkal vagy plüssökkel, ami azt mutatja, hogy a szexualitásról nem a koruknak megfelelő tudással rendelkeznek. Az is szexuális bántalmazásnak számít, amikor a gyermeket ugyan nem vonják be a szexuális cselekedetbe, de látnak pornográf tartalmú filmeket vagy arra kényszerítik őket, hogy végignézzenek egy szexuális aktust

. Mindez mélyen instabilizálja őket érzelmileg. A nagyobbak túlszexualizálttá válhatnak. Gyurasitsné Puska Hedvig mindannyiunk felelősségét hangsúlyozza. – Ne gondoljuk, hogy nincs közünk ahhoz, ha a szemünk láttára egy szülő pofont ad a játszótéren vagy a lépcsőházban a gyermekének, ha egy gyermek rendszeresen cselleng az utcán vagy ha sokat kiabálnak vele a szülei. Igenis felelősségünk van abban, hogy az esetek minél hamarabb kiderüljenek és nyilvánosságra kerüljenek. Akár névtelenül lehet jelezni az eseteket, ha úgy érezzük, hogy a gyermekek veszélyben vannak. Magyarországon a jelzőrendszeri törvény életbelépése óta minden 18 éven felüli állampolgár egyben jelzőrendszeri tag is a körülbelül egymillió 800 ezer, 18 év alatti gyermek védelmében, ami azt jelenti: gyermekbántalmazás vagy szexuális abúzus gyanúja esetén kötelessége bejelentést tenni (pl.: családsegítő szolgálatnál, gyermekjóléti központnál, gyámhivatalnál vagy feljelentést tenni a rendőrségen.)

Minden esetben kérhetik adataik zártan kezelését, így meg tudják őrizni anonimitásukat. A nem hivatalos statisztika szerint száz feljelentésre tíz vádemelés és egy ítélet jut szexuális abúzus gyanúja esetén. A Barnahus Szolgálatban vizsgált gyermekek esetében közel nyolcvan százalékban vádemelés és másodfokban is jogerős ítélet születik.