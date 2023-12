A minden évben kötelező közmeghallgatás Horváth Zoltán beszámolójával kezdődött. A polgármester felidézte fontosabb pályázatokat. Szólt a folyamatosan történtő útfejlesztésekről, közte a 320 millió forintból megvalósult Téglagyári út teljes felújításárról, valamint az intézményi beruházásokról. Kiemelte, a tervek szerint hamarosan elkezdődhet a művelődési ház felújítása, átalakítása. Ezt követően dr. Balogh László jegyző ismertette a hivatal működését.

Ezt követően a megjelentek mondták el panaszaikat, gondjaikat, azonban városépítő jellegű hozzászólás is akadt, azt taglalva, Csepreg miként lehetne jobb város.

Az út- és a járdahelyzet örök téma, ez több hozzászólásban is visszaköszönt. A polgármester megemlítette: felmérték, milyen állapotban van azúthálózat. A városvezetés tudja jól, hogy melyek a kritikus szakaszok, azonban a rendelkezésre álló források mindig kisebbek, mint amennyi pénzt erre el lehetne költeni. Több olyan utcarész is van, ahol jelenleg nincs járda, az földes, iszapos. A források függvényében történik itt is a felújítás. Szóba került a temetői parkolás kérdése is.

A várost kettészelő Pákác-árokban ismét elburjánzott a növényzet, időszerű lett a vízelvezető kitisztítása. Volt, aki arról panaszkodott, hogy főleg hétvégente zavaró a lőtérről kijövő zaj. A polgármester megígérte, utánanéz, milyen megoldást lehet találni a problémára.

A közmeghallgatson egy kérdés sem maradt megválaszolatlan, sőt az egyik férfi hozzászóló megdicsérte a polgármester eddigi munkásságát.