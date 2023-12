Az országban harmadikként Bükön, létesület Miyawaki-minierdő. Dr. Németh Sándor polgármester elmondta, sokat gondolkodtak azon, miként lehetne hasznossá tenni a Béke utca végén lévő közterületet. Az erdő lényege, hogy kis területen sok fát, cserjét ültetnek el. A terveket már megrendelték. Elültetnek 720 lombos-, 1750 lombullató facsemetét. Padokat is információs táblákat is elhelyeznek. Jó esetben áprilistól már zöldellhet is az új látványosság, amelyre 17 millió saját forrást biztosít a város.