- Nagyon vártuk idén is a Mikulás-vonatot, hiszen tavaly utaztunk először. A legkisebb kisfiam akkor még csak kétéves volt, nem sok mindenre emlékezhet. Most viszont már folyamatosan beszél és kérdezget arról, ki az a Mikulás. Most találkozhatnak vele és megismerhetik - mondta el kérdésünkre Pehi Orsolya, aki három gyermekével érkezett az eseményre. A hangulatos utazást Celldömölkön pizzázás követte, fehérasztalnál kibeszélhették legfrissebb élményeiket a kicsik. A kora délutáni órákban tértek vissza a családok Szombathelyre.