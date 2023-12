Léptékváltás

– A nemzetközileg elismert, nagy tapasztalatú intézmények és munkatársaik bekapcsolódására nem csak a tudomány és művészetek terén van szükség – fejti ki a professzor, hozzáfűzve, hogy a már felújított épületeket is magában foglaló iASK Szinergia Kampusz funkciójában, befogadóképességében, hatósugarában is léptékváltást eredményez majd.

– Sok megfontolást, új ötletek és igények egyeztetését kívánja meg az épületegyüttes és a hozzá tartozó kert funkcióinak azonosítása, fenntarthatóságuk átgondolása. A szinergia kifejezést nem divatos jelszónak szánjuk: egy újfajta szemléletet szeretnénk a gyakorlatba is átültetni, amire nemcsak a magyar felsőoktatásnak és kutatói közösségnek, de a tágasabb régiónak, egész Európának szüksége van, és ami természetesen jót tesz Kőszegnek is: iskolavárosként globális szintre emelkedhet. Az új szinergiák tehát nem csupán a hazai és nemzetközi akadémiai élet szereplői, hanem a gazdasági szféra, a helyi kisvállalkozások, a szociális partnerek és civil társadalom képviselői között is fontosak. A kertnek nem csupán a technokrata gondolkodás Science Park-jává, hanem a művészetek, a játszva tanulás, a feltöltődés és az újjal való ismerkedés kertjévé is kellene válnia. Ahol jó tenni egy sétát, de közben szót lehet váltani ismerősökkel és ismerkedni is lehet. – hallottuk a professzortól. Az új és társadalmilag hasznos tudást nem csupán zárt laboratóriumokban lehet előállítani, az váratlan kreatív beszélgetések, inspirációk révén is kialakulhat. A szakirodalomban ezt a jelenséget nevezik együtt-alkotásnak (co-creation), és részben erről szól a Citizen’s science (közösségi tudomány) koncepciója is, mondta.

Előadás a Neumann 120 konferencián

A Neumann 120 konferencián a New York University Langdone Health Center előadótermében a résztvevők Neumann János munkásságának tudományos kutatásokra gyakorolt pozitív hatásáról értekeztek. Kivételt jelentett a Miszlivetz Ferenc által kezdeményezett Can We Survive Technology? (Túlélhetjük-e a technikát?) című kerekasztal-beszélgetés. Itt került szóba Neumann és a Manhattan-projekt résztvevőinek tudományetikai felelőssége, és ennek aktualitása, Neumann életének és munkásságának árnyoldala. (Az előzmények: 1955-ben a Fortune magazinban jelent meg Neumann Túlélhetjük-e a technológiát? című esszéje. A szerző ebben felvetette, hogy az emberi technológia már képes olyan léptékű természeti folyamatok beindítására, amelyeknek az ereje összemérhető a természeti erőkkel. Elsősorban a nukleáris háború lehetőségére gondolt.)

November 10-én a főkonzulátus szervezésében a princetoni Institute for Advanced Study-ba látogattak el, ahol Neumann többek között Einstein, Gödel, Oppenheimer és sok más jeles kutató társaságában dolgozott. Miszlivetz Ferenc David Nirenberggel, az intézet új igazgatójával a kőszegi és princetoni advanced study intézet hasonlóságairól és különbségeiről beszélgetett, stílusosan Robert Oppenheimer dolgozószobájában, aki 1966-ig töltötte be az igazgatói posztot.

KRAFT-program: nagy érdeklődés

Miszlivetz professzor Ilan Chabay magyar származású feltaláló, az Arizona State University (ASU) kutató professzora meghívására a hétvégét Washington DC-ben töltötte. Kezdeményezésére november 13-án az ASU washingtoni intézetében munkamegbeszélést folytattak Arthur Daemmrich igazgatóval. Ott is, mint az említett találkozók során mindenütt, megvitatták a KRAFT-program újszerűségét, valamint a kapcsolódó fejlesztési és kutatási eredményeket. Valamennyi találkozón nagy érdeklődés kísérte a program bemutatását, és pozitív visszajelzést kapott a kulturális örökség integrálására alapozott intézmény-, város- és vidékfejlesztési koncepció. Ez a szemléleti és módszertani innováció, amely a magyar kormány támogatásával a nemzeti fejlesztési program szintjére emelkedett és rövid idő alatt látható eredményeket produkált, a korábbiakban már elnyerte a Bonni Egyetem, a vele szorosan együttműködő ENSZ Egyetem és a Vatikáni Tudományos Akadémia vezetőinek elismerését is. Ezek az intézmények az iASK – Nemzetközi Szinergia Kampusz fejlesztésébe, munkájába kutatói vagy partnerintézményei szívesen bekapcsolódnak.

Miszlivetz Ferenc, Ilan Chabay Takács Szabolcs nagykövettel egyeztetett arról, hogy az intézet hogyan kapcsolódjon be a Holocaust 80. évfordulójára tervezett 2024-es rendezvénysorozatba. Szóba került az is, hogy az iASK jövőre bemutathatja legfontosabb eredményeit és fejlesztéseit New Yorkban, Philadelphiában és Washingtonban. Az elképzeléshez mind a nagykövet, mind Novák Tamás támogatásáról biztosította a látogatókat.

– Kapukat kinyitó út volt az amerikai. Lényeges, hogy jobban látszódjon a nagyvilágban az általunk végzett sokoldalú munka, amire nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is van igény, és amiben újat tudunk mutatni: ez nem más, mint a kulturális örökség beforgatása a fejlesztési elképzelésekbe. A múlt gazdagabb, jobb megértése, bemutatása ugyanis a jelenen át el tud vezetni a jövő sokoldalúbban megalapozott és az értékeket, a tradíciókat, az identitás mélyebb elemeit jobban figyelembe vevő világba, ami remélhetőleg a mostaninál kevésbé sérülékeny, törékeny és széteső lesz. Jó példája ennek a zsinagóga, amelynek korábban soha nem tárták fel a történetét, miközben Kőszeg egyik legizgalmasabb épülete. A múlt egy darabja, amivel kapcsolatban szeretnénk abba az irányba vinni a programokat, hogy az elmélyülés, a kontempláció, a békés visszaemlékezés helyszíne legyen, ahol a kultúra, az értékek, a művészet is helyet kapnak. Láttatni, hogy az egyén, a művész, a művészet, a művészi kifejezés milyen fontos a megértésben, abban, hogy a helyi közösség hogyan éli át saját múltját, jelenét, jövőjét. Mindez érdekes váltás a tudományos kutatásban, és jó látni, hogy ez a világban máshol is tetten érhető, méghozzá magas szinten.

Blue Sky: tudományos igényű együttgondolkodás

Héják és galambok: Béke és háború: együttműködés és pusztítás a 21. században címmel 5. alkalommal rendezték meg a Blue Sky Konferenciát a BTK Zenetudományi Intézet, a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, az UNESCO Örökségmenedzsment és Fenntarthatóság Tanszéke, a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza és az ISES Alapítvány szervezésében. Az előadások, panelbeszélgetések Európa jövőjével foglalkoztak, a globális hatalmi eltolódásokat elemezték. Kiemelt témaként megjelent a fenntarthatóság, az ellenálló-képesség és az energiastratégiák kritikus kapcsolódási pontjai. A kutatók a jövő műveltségéről, a művészetek és a tudományok összekapcsolódásáról is prezentáltak.

Megfogalmazódott az is, hogy a gyorsan változó és bizonytalan világban egyre fontosabbá válik a folyamatok megértése és a jövőre vonatkozó forgatókönyvek megismerése. Az olyan összetett globális kihívások, mint az éghajlati és a geopolitikai változások, az élelmezésbiztonság megteremtése gyors és határozott döntéseket és együttes fellépést kívánnának meg, amitől ma távol vagyunk.

– A Neumann-konferencia résztvevői közül többen személyesen vagy online bekapcsolódtak a Blue Sky panelbeszélgetéseibe. Ez is a közös akaratot mutatja, hogy a tudományos igényű együtt gondolkodás szélesebb közönséghez juthasson el. Célunk, hogy a konferenciákból összefoglaló kötet szülessen, amely világszinten tükrözi a sokféleséget; és egy beszámoló készüljön a mostani világállapotról, amely mélyebben és összefüggéseiben világítja meg az általában pontszerűen kezelt világméretű problémákat, mint a klímaváltozás, a háborúk, a pandémia, a migráció vagy a globális szinten is érvényesülő korrupció.

Az épületek együttese: új társadalmi tér

Mint ismert, tavaly novemberben a Nemzetközi Ingatlan Szövetség Magyar Tagozata, a FIABCI Hungary az iASK Nívódíj Pályázatra beadott anyagát kategória győzelemmel és emlékdíjjal ismerte el. 2022-ben az épületleírásokkal, gazdag fotódokumentációval ellátott pályaművek elnyerték a nemzetközi zsűritől a „Városi léptékű fejlesztés” kategória I. díját, illetve a Kovács Attila Emlékdíjat. Idei előadásában Miszlivetz Ferenc az ingatlanfejlesztés és a településfejlesztés kölcsönhatását, a Kraft-projekt küldetését ismertette. Mint mondja, közös célként fogalmazódott meg, hogy a Kraft-projektben megvalósuló fejlesztés új kategóriaként jelenjen meg a FIABCI World Prix d’Excellence pályázaton.

– Az épületek együttese új társadalmi teret hoz létre, amely az ingatlanszakmában releváns újítás, és megint csak az általunk több mint egy évtizede felfedezett gondolatot bizonyítja, hogy a megfogható tárgyi valóság, a bizonyosságok világa, az épületek és a körülöttük, bennük mozgó emberek, a társadalom és a nagy ökológiai egész, a táj együtt- és újra értelmezendő. Ezekben a több irányból induló, de végül is összetalálkozó folyamatokban nagy belső, még kihasználatlan erő rejlik – fogalmazott a professzor.