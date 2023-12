Saját diákjaik szentmiséje kezdődött 8.15-kor a Székesegyházban, amelyre az érdeklődő diákokat és szüleiket is várták. A szentmise után dr. Székely János püspök atya mutatta be a Püspökvárat a nyílt napra érkezett vendégeknek, akik még délelőtt benézhettek a Boldog Brenner János Kollégium adventi vásárára. 10 órától a Petőfi Sándor utcai kollégiumot és a Szily János utcai technikumot mutatták be nekik. Utóbbi állomáson találkoztunk a csoporttal: a fiatalokat két szakmai óra látogatására – élménypedagógiai és pedagógiai gyakorlatra – hívták: kézműves foglalkozásokon vehettek részt a karácsonyra készülve. Tálas Józsefné intézményvezetőtől megtudtuk: a tanévben harmadszor hirdettek nyílt napot az érdeklődő 7-8. osztályos diákoknak.

Oktatási szakasszisztens, kisgyermekgondozó, nevelő, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és rehabilitációs szakgondozó, szociális ápoló és gondozó, gyermek és ifjúsági felügyelő, valamint új szakként óvodai nevelő képzést is hirdetett az iskola. Utóbbi már most rendkívül népszerű, abban bíznak, hogy sokan jelentkeznek majd a képzésre.