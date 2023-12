Jó pár éve annak, hogy Dománé Tóth Erika hazatért szülőfalujába, Döröskére. Jelenleg az önkormányzati irodától pár lépésnyire lakik férjével, egy gyönyörűen felújított parasztházban. Az ingatlan családi örökség, Erika édesapjának testvéréé volt, az örökösöktől vásárolták meg, majd felújították. Korábban Körmenden, egy negyedik emeleti lakásban éltek, de vágytak a vidéki hangulatra. Be is barangolták a fél körmendi járást, megfelelő porta után kutatva, de mindig oda jutottak: Döröske lenne számukra a legmegfelelőbb. Erika 2014-ben indult először az önkormányzati választásokon, azóta a település polgármestere. Amikor kezdett nyolcvan lakosa volt a falunak, mostanra a lakosság száma jelentősen megemelkedett, százharmincan élnek a településen, ehhez jönnek hozzá azok, akikek nyaralója, hétvégi háza van Döröskén.

- Az első munkahely mindenki számára meghatározó, nekem is az volt, a mai ÁNTSZ elődjében kezdtem dolgozni 1974-ben adminisztrációs munkakörben. Az iskoláimhoz passzolt az állás, merthogy gyors-és gépírást, jegyzőkönyvvezetést tanultam, valamint igazgatás-ügyviteli szakon végeztem Szombathelyen. Jól éreztem magamat az irodában, bár jól emlékszem arra, hogy elég zsúfoltan voltunk, de mindenki segített mindenkinek, nagyszerű volt a légkör, az ember nem is kívánhatna magának jobbat kezdésként. Több mint húsz évig dolgoztam a körmendi Városházán, szociális ügyintéző voltam, szerettem a munkakörömet. 2013-ban felállították a járási hivatalokat, én is oda kerültem, 2014 elején jöttem el onnan. De továbbra is volt bennem ambíció, mindenképpen akartam valamit csinálni, így indultam el az önkormányzati választáson és lettem polgármester - mesélte Erika, aki amolyan "mindig tenni akar valamit típus", így azonnal belevágott a munkába.

Az évek során Döröske nagyon jó kapcsolatot alakított ki a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságával, csatlakozott a szakköri programhoz, hímzést és gyertyaöntést is tanulhattak az érdeklődők a faluban, a foglalkozások vezetését Erika vállalta. Az önkormányzat 2017-ben vásárolta meg azt az ingatlant, amelyet az asztalos házaként ismernek a faluban, ott közösségi színteret alakítottak ki, a rendbe tett pajtában pedig a mérleggyűjteményt rendezték be, emellett szálláshelyet is kialakítottak. Az egyedülálló, mintegy 300 darabot számláló mérlegkollekció az 1700-as évektől kezdődően napjainkig tartalmaz mindenféle méretben készült konyhai, patikai, postai mérlegeket. Úgy tűnik, hosszú idő után a Döröskei tó ügye is megoldódni látszik, a Sporthorgász Egyesületek Vas Vármegyei Szövetségének különböző pályázati forrásokból sikerült rehabilitálni a páratlan természeti kincsként számon tartott területet. Nemrégiben halakat telepítettek a tóba, Erika bízik abban, hogy az egykori strand épületei is megújulhatnak a jövőben, az nagy előrelépést jelentene Döröske életében, főleg a turisztikát illetően.

-Feladat van még bőven, a kultúrház és a volt iskolaépület felújítása, egyes utak rendbe tétele is időszerű és szükséges. Folyamatosan tervezünk, figyeljük a pályázati lehetőségeket. Nem könnyű a helyzetünk, mert Döröske kicsi falu, nincsenek nagy adóbevételek, szinte kizárólag a címzett kormányzati támogatásból tudunk működni. Ennek ellenére mindig vannak ötletek, ezek nélkül nem is lehetne semmiféle fejlődést elérni. Öröm számomra, hogy a lakosság száma nőtt, sokan laknak életvitelszerűen az Öreg-hegyen, mert a szabályozás most már ezt is lehetővé teszi - tette hozzá Erika, majd a családjáról mesélt. Két felnőttkorú lánya van, a nagyobbik, Erika a Körmendi Járási Hivatalban dolgozik, a kisebbik, Réka egy útépítő cég laborjának vezetője. Naponta beszélnek, gyakran találkoznak. Egy kislány unoka van a családban, Liza harmadik osztályos.

Döröske polgármestere számára a kikapcsolódást leginkább az olvasás jelenti, de szeret jönni-menni közelebb és távolabb, hogy felfedezze az egyes vidékeket. Ismeretterjesztő előadásokra, kulturális programokra is gyakran eljár a férjével, a Vasvári Népfőiskola rendezvényeit kimondottan szeretik, ezeken mindig részt vesznek, ha tehetik.