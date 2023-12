Ahogy a Tavalyi évben is , úgy idén is műsorral készültek a sorokmajori gyermekek december 24-ére, a Jézuska születésnapjának ünnepére. Szorgalmas és kitartó munkájuknak köszönhetően, sok-sok próba után remekül sikerült az idei pásztorjáték is. A jó előre beharangozott műsorra nagyon sokan voltak kíváncsiak a több, mint 550 főt számláló kicsi városrész templomában.

A délután négy órára meghirdetett műsorban megelevenedett a világ legszebb története, Jézus Krisztus megszületésének históriája.

A kedves kicsi templom közönsége pedig nem volt hálátlan a kis színészekkel szemben, óriási tapssal jutalmazták a szívhez szóló, szép előadást.

Köszönet jár a felkészítőknek, a szülőknek és a Szalézi Animátoroknak!