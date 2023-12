Idegenvezetés is volt, Lasits Anita, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai munkatársa kalauzolta végig a falumúzeumon az érdeklődőket, akik a karácsony történetéről és régi ünnepi szokásokról is hallhattak. Az pityerszeri karácsonyváróval egy időben zajlott a második alkalommal megrendezett Őrségi Didergős futó- és túranap, amelynek résztvevői előtt le a kalappal, hiszen nemcsak magukkal és a dimbes-dombos tereppel, hanem az időjárással is komolyan megküzdöttek. Mindkét program remek hangulatban telt, és egyértelműen folytatást követel.