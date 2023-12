Közeledik az év vége, már minden az ünnepek meghittségéről szól, majd elbúcsúzunk 2023-as évtől, és köszöntjük 2024-et.

Ahogy a korábbi években, úgy idén is egy kis múltidézésre invitáljuk olvasóinkat. Összegyűjtöttük portálunk legolvasottabb írásait, aminek a segítségével felidézhetik, hogy milyen is volt a 2023-as esztendő. Vegye fel a múltbalátó szemüveget, és tartson velünk.

Év végéig minden nap egy-egy hónapot mutatunk be, egészen január elsejével bezárólag. Kategorizáltuk a legolvasottabb cikkeink listáját, hogy különbféle tartalmak közül válogathassunk. Nézzük meg, tehát mik történtek 2023 novemberében:

Hallotta a nagy robbanásokat? Kiderítettük honnét jött a hang

Kedden délelőtt több nagy robbanást is lehetett hallani Vas vármegyében, Felsőcsatár környékén.

Sikerült kiderítenünk a robbanások forrását, ami egy Felsőcsatár melletti bányából jött, ahol zöldpalát bányásznak. Konczér Katalin, Felsőcsatár polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy a bánya tulajdonosa előre tájékoztatta a falu lakosságát, hogy mikor várható a robbantásos kőzetjövesztés, ezt a település honlapján is közzétették. A tulajdonossal folyamatos a kommunikáció.

Akár lila, piros vagy fehér - Mindenképpen szép, de az adventi koszorú divatja is évről évre változik

Az adventi koszorú divatja mindig változik, az emberek kreativitásának és egyéni stílusának megfelelően alakul. A hagyományos koszorúk mellett egyre népszerűbbek az alternatív, modern változatok. Lehet az piros, csillogó vagy termésekkel díszített, az adventi koszorúk kivétel nélkül szépek. De minden évben más-más trend az uralkodó.

Véget vetünk a találgatásoknak: nyit-e áruházat az Auchan Szombathelyen?!

Átfestik Szombathelyen a Zanati úton a Tesco hipermarket épületét. Máris elindultak a találgatások: átveszi-e az Auchan az áruházat.

Mind a két kiskereskedelmi láncolat kommunikációs vezetőjét megkerestük olvasóink tájékoztatása érdekében. A Tesco-Global Hungary Zrt. sajtóosztálya azt közölte: "Nem adjuk el a szombathelyi Zanati úti áruházunkat, a külső festés része az áruház felújításának". Megtudtuk azt is, 2024 elején (január-februárban) az üzlet belső átalakítását is tervezik.

Az Auchan Retail Magyarország kommunikációs csapata is válaszolt kérdésünkre, terveznek-e új kereskedelmi egységet Szombathelyen. Megtudtuk: "(...) mi is örülnénk neki, ha újabb nyitásról számolhatnánk be, de új áruház nyitásával kapcsolatban Szombathelyen jelenleg nincs bejelenteni valónk(...)" - írták.