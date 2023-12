Nagylelkű segítség érkezett a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gyermekambulanciájára – a részletekről dr. Csákváry Violetta, a Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztály vezetője számolt be.

– Az 1986-ban épült Csecsemő-és Gyermekgyógyászati és Szülészet-Nőgyógyászati Tömb földszintjén lévő Gyermekambulancia nemcsak az egész vármegyében, de a megyehatáron túl is ellát beteg gyermekeket. Óriási a forgalom, közel évi 27 000 gyermek és kísérője fordul meg itt. A közel 40 éves, egyszínű eredeti bútorzat az évtizedek alatt jelentősen megkopott, ezért fogadtuk nagy örömmel a Falco Zrt. és a Csercsics Faipari Kft. nagyvonalú segítségét. A színes ajtó- és asztallapok vidámmá varázsolták a várótermet. Közismert, hogy a gyermeki lélek sokszínűségét a környezet színei is befolyásolják. Egy vidám, színes környezet az orvosi vizsgálatra váró gyermekekre is pozitív hatással van. Külön köszönjük az önzetlen, szabadidőben végzett asztalos szakipari munkát Horváth István, Horváth Balázs és Újhelyi András mesterembereknek.