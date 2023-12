Aki birtokon nőtt fel, annak nem kell bemutatni, felsorolni egy ekkora ház és a hozzá tartozó telek nyújtotta előnyöket. Akinek fontos, hogy Bécs és Budapest is körülbelül ugyanolyan messze legyen, annak kiváló választás ez a büki ingatlan, hiszen minden van benne, amire szüksége lehet egy embernek: garázs, fürdőtó, medence, szauna, kandalló, könyvtárszoba, mosókonyha, gondnoki lak. Ha egy másfajta életre vágyik, mint amit egy város nyújthat Önnek, nézze meg ezt a birtokot, de vigyázat, könnyű beleszeretni!

“Magas életminőséget biztosító birtok eladó az osztrák határtól 15 percre. Bécs, Budapest egyaránt 2 óra távolságra.

5336 m2-es megtervezett, parkosított kertben áll a családi házból, gondnoki lakból, fedett kocsibeállóból, 2 tárolóból és kerti fürdőtóból álló ingatlanegyüttes. A főépület jelenleg 2 hálószobás, dupla nappalis. 194 m2 lakótér, 39 m2 garázs és 63,5 m2 burkolt terasz. A gondnoki lak szintén nappali + 2 szobás 82 m2-en 9,3 m2-es terasszal.

4 szomszédos telek összevonásából alakult ki ez a tágas telek, mely közepére helyezték a főépületet. A ház mellett közvetlenül egy öreg platánfa magasodik, nyári időszakban árnyat nyújtva. Utcafrontról az automata kapun keresztül hajtunk a kertbe, és az oldalirányba nyíló duplagarázsban parkolhatjuk le autónkat. (További 2 autóval állhatunk a kinti fedett parkolóba.) Innen közvetlen bejárat nyílik a lakótérbe. A ház főbejárata oldalról a kert irányából nyílik. A garázst a privát rész követi a két hálószobával, a hozzájuk tartozó szobaméretű fürdőkkel. Itt áll a kétszemélyes szauna, melyből kilépve a zuhanyban frissülhetünk fel. A közösségi teret a folyosó végén ajtó választja el a hálóktól. Ide érkezünk a méretes gardróbbal kiszolgált bejárattól. Az étkező, konyha és nappali egysége jól tagolt, és tágas mérete ellenére is otthonos, kellemes hangulatú. A fény minden irányból átjárja a helyiségeket köszönhetően a nagyszámú ablaknak/ajtónak. A ház légkondícionált. Fűtését gáz-cirkó kazán és padlófűtés szolgáltatja. A nappali közepén álló kandalló begyújtva mind látványával mind a sugárzott meleggel hozzájárul az est hangulatához. Konyhájából nyíló kamrája is praktikus méretű. A terek kialakításakor a fokozott kényelem és a funkcionalitás elérése voltak a fő szempont. Szinte valamennyi helyiség rendelkezik közvetlen kertkapcsolattal. Az étkezőből egy esztétikus, fémvázas csigalépcső vezet a beépített tetőtérbe. Itt most egy tágas többfunkciós tér nappali/könyvtár/dolgozó/vendégszoba található, valamint egy tároló helyiség, ami egyben mosókonyhaként is funkcionál.