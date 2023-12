A fénylő karácsonyi szimbólum idén kerülő úton érkezett Ausztriába. 1986 óta az ORF Felső-Ausztria-és a tartomány küldöttsége advent előtt Izraelbe utazik, hogy Betlehemből elhozzák a béke fényét. A jelenlegi háborús helyzet miatt azonban az utazásra idén nem kerülhetett sor. A nemzetközi karácsonyi szimbólumot ezért egy betlehemi keresztény gyermek, a 12 éves Pillar Jarayseh gyújtotta meg a betlehemi Születés templomában, melyet aztán – a Tel-Avivba irányuló korlátozott légi forgalom miatt – Ammánba, Jordániába szállítottak, majd onnan az Austrian Airlines menetrend szerinti járatával Ausztriába repültek - írja a magyarok.orf.at.

Bécsben adták át az idei „ORF Békeláng“ gyermekének Michael Putznak. A segítőkész diákot a cserkészek, az ifjúsági tűzoltók és a ministránsok iránti elkötelezettsége miatt választották ki. „Kiskorom óta ismerem a Békelángot, mert a családunkban ez a karácsony része“ – mondta a tízéves.

Idén a Betlehemi Békeláng minden eddiginél erősebb szimbóluma a béke utáni vágyakozásnak, amely oly sok embernek ad reményt és bizalmat“ – mondta Klaus Obereder, az ORF Felső-Ausztria regionális igazgatója a bécs-schwechati repülőtéren tartott fogadáson, melyen Thomas Stelzer felső-ausztriai tartományelnök is jelen volt: „Örülök, hogy idén még a nehéz körülmények között is sikerült elhozni a Békelángot. A béke üzenete aktuálisabb, mint valaha, és megbízást ad mindannyiunk számára, hogy nap mint nap dolgozzunk és kiálljunk érte“ – hangsúlyozta Stelzer.

A Békelángot Linzben osztották szét a cserkészek között

December 9-én, szombaton a Betlehemi Békelángot kiosztották a világ cserkészeinek. A linzi dómban a lángátadó ünnepségen 20 országból, több mint 1000 nemzetközi cserkész vett részt. Az ausztriai magyar cserkészek nevében Szakáts Júlia, a Külhoni Magyar Cserkészszövetség I. (európai) kerületének ausztriai körzetparancsnoka személyesen vette át a lángot, hogy december 16-án a Bécsi Magyar Cserkészek karácsonyi ünnepségére el tudja vinni, és ott szét tudja osztani.

„Egyre hangsúlyosabb a békelángnak az üzenete és a háború miatt az idén körülményesebb úton került hozzánk. A lángot idén Betlehemben gyújtották meg, ahonnan egy osztrák operatőr vitte át Jordániába és ott az osztrák delegáció fogadta a Betlehemi Békeláng gyerekkel, a 10 éves felső-ausztriai Michael Putz-al, akitől az ünnepség keretében átvehettük tegnap“ – avatott be a részletekbe Szakáts Júlia.

December 10-én délelőtt a nemzeti lángátadó ünnepségen pedig Budapesten is átadták a Betlehemi Békelángot, mely azt követően a határon túli területekre is elviszik. A múlt években nagyjából 300 településre jutott el a láng a cserkészet hálózata által. „Az idei évben is az a célunk, hogy ezt a tevékénységet folytassuk, ezért ebből a célből létezik egy közös térkép, amelyben be tudják jelölni az adott személyek, hogy a Betlehemi Békeláng náluk hol és mikor vehető át és ennek kapcsán lehet követni a Magyar Betlehemi Békeláng Facebook oldalát, ahol újabb események és programok is kerülnek posztolásra“- tette hozzá a körzetparancsnok.

A béke lángja december 24-én átvehető az ORF összes regionális stúdiójában, az összes személyzettel ellátott vasútállomáson, a Vöröskereszt állomásain, számos tűzoltóságon és számos templomban is.