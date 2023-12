A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal hazánk legforgalmasabb vasúti pályája, amelyen félóránként és irányonként elhalad egy-egy InterCity Szombathelyre, Sopronba, illetve Railjet Bécsbe és tovább Nyugat-Európába. Mindeközben járnak a személyvonatok is a győri, tatabányai, oroszlányi és a budapesti előváros összekapcsolódásaként. A tehervonatok jelentős többsége is ezen a pályán közlekedik megteremtve a kapcsolatot nyugat és kelet között. Ezért van szükség arra a kapacitásra hosszú távon, amelyet ez a pályaszakasz biztosít. 2024 tavaszán az utómunkálatokat is elvégezzük a most felújított szakaszon, ami már az időjárási viszonyokhoz való hozzáigazítást jelenti, például vágány- és váltószabályozásokat, ágyazatpótlást, illetve sínfeszültség-feloldást, a felsővezeték feszességének a beállítását. Mindez – az elmúlt hónapokban tapasztalt – kényelmetlenséggel azonban már nem jár az utasoknak - közölte a MÁV.

Az elmúlt három hónapban kétszer 29 kilométernyi vágányszakaszon, 120 kilométernyi sínszál alatti csaknem százezer betonaljat, azok alatt pedig több mint százezer tonna zúzott követ cseréltünk az ágyazatban. A felújítás háromhetes teljes kizárással járó időszakában az összes olyan munkát – például a vízátvezetést vagy az altalajjavítást – elvégeztük, amelyhez mind a két vágányon szüneteltetni kellett a közlekedést.

Az új menetrend első napjától mind a két vágány járható lesz a korábbi megszokott menetrend szerint. Igaz, a felújított szakaszon néhány hétig eltart, majd míg 80 km/óráról fokozatosan mindkét vágányon 100, 120 majd 140 km/órára emelkedhet a sebesség. (Erről lentebb részletesen írunk.)

Ahhoz, hogy advent második hétvégéjre a tervek szerint újraindulhasson a vonatközlekedés Magyarország legforgalmasabb vasútvonalán, az kellett, hogy a felújítási munkák – az időnként zord időjárás és a váratlan műszaki kihívások ellenére is – a tervezett ütemterv szerint haladjanak. Az elmúlt napok télies időjárása a munkafolyamatokat ugyan megnehezítette, de a kivitelező és a MÁV mérnökei kézben tartották, szükség esetén átszervezték a feladatokat.

December 10-től, visszatérhet a felújítás előtt megszokott menetrend, mind a személyvonatok (pl. S10, S12, G10), mind pedig a soproni IC-k és a szombathelyi (Savaria, Mura, Dráva) InterCity-k teljes útvonalukon közlekedhetnek. A Railjetek esetében pedig a vasárnapi menetrendváltástól szintén visszaáll a felújítás előtti közlekedési rend, azaz megszűnik a bécsi átszállási kényszer a Salzburg, München felé railjetekkel utazók számára.

A legfőbb hosszútávú előnye a pályarekonstrukciónak, hogy hazánk legforgalmasabb vonalán pontosabb lesz a vonatközlekedés és kiszámítható, biztonságos lesz újra a vasúti pálya. Fontos tudni, hogy kezdetben még csak 80 km/órával közlekedhetünk a felújított jobb oldali szakaszon, az ágyazat és az alépítmény végleges tömörítését a forgalom alatti terhelés adja majd meg.

Ami a sebesség fokozatos visszaépítését illeti. Várhatóan jövő év elejére válik biztosítottá az eredeti 140 km/órás sebesség – a bal vágányon várhatóan az év végéig, a jobb vágányon pedig az év elejétől. Ebben a „bejáratós” szakaszban a személyvonatoknál 5-6 perccel, a távolsági vonatoknál 8-10 perccel hosszabb menetidők várhatók, amiről utasainkat előre tájékoztatjuk.

A teljes forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is elvégeztünk. A leglátványosabb, hogy megújultak a peronok, mintegy 150-200 méteren új egyenletes aszfaltburkolatot terítettünk le az említett helyszíneken. Ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javítottuk, kifestettük, valamint tisztítottuk, javítottuk az esőbeállókat és a padokat is. (Biatorbágyon az egyik peron jövő év tavaszán újul meg.)

Az átépítési munkákkal párhuzamosan további beruházásokkal is fejlesztjük a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedést. A folyamatban lévő CEF-es fejlesztés első üteme, a Győr-Hegyeshalom közötti beruházás lezárult, így 2023. december 10-től ’pilot’, azaz próbajelleggel a határállomáson való megállás nélkül haladhatnak át egyes vonatok, így a határon át gördülékenyebbé, egyszerűbbé válik majd az áru- és személyszállítás. A teljes műszaki tartalom kiépítése, ami Hegyeshalomban és azon kívül néhány állomáson a biztosítóberendezések fejlesztésével, központi forgalomirányítási rendszer kiépítésével, informatikai fejlesztéssel jár, 2024 szeptemberéig valósul meg, a fejlesztés kiemelten fontos, így megbízhatóbbá, pontosabbá válhat a vonatközlekedés is, összességében több távolsági vonat tud majd közlekedni - akár félóránként - Magyarország és Ausztria között.