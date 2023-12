Magyarország nagy sikerrel Európa-bajnok lett az új autóipari korszak beruházásaiért folyó verseny első, gyártókapacitásokért zajló fázisában, és ennek nyomán jó eséllyel tudja magához vonzani az ágazat kutatás-fejlesztési projektjeit is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten az MTI tudósítása szerint.

Az autóipar forradalmi változása átírja a világgazdasági viszonyokat

A miniszter beszédében leszögezte, hogy az elmúlt évek válságai többször is megbontották a világgazdasági status quót, minden kiszámíthatatlanná vált, kivéve egy folyamatot, amely megállíthatatlanul robog előre ma is, ez pedig az európai és globális gazdaság gerincoszlopának számító autóipar forradalmi átalakulása.

"Mint minden nagy átfogó változás, ez a mostani autóipari forradalom is teljesen újraírta, újraírja a világgazdasági viszonyokat, átalakítja a versenypozíciókat. És a világ országai ebben az új korszakban is két kategóriára oszlanak gyakorlatilag: lesznek, akik ennek az új világgazdasági korszaknak a nyertesei közé tartoznak, és lesznek, akik a vesztesei közé" - figyelmeztetett, az MTI közlése szerint.

A német cégtulajdonosok a józan eszüknek hisznek

A távirati iroda arról is írt: a Schaeffler Savaria Kft. beruházásának bejelentésén a tárcavezető közölte, hogy a világ egyik legnagyobbjának számító autóipari beszállító 5,2 milliárd forintnyi értékben kutatás-fejlesztési projektet valósít meg a szombathelyi üzemében a hibrid és teljesen elektromos járművekhez való alkatrészek területén. Ehhez az állam 1,3 milliárd forint támogatást nyújt, így elősegítve száz új, kifejezetten mérnöki tudásra alapozott munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter a konkrét beruházás kapcsán rámutatott, hogy a cégcsoport egyik vezető kutatás-fejlesztési egysége Szombathelyen lesz az elektromos motorok vonatkozásában, illetve hangsúlyozta, hogy a világ útjain futó minden tizedik autóhoz ebben a gyárban készült a tengelykapcsoló vagy a lendkerék. Szavai szerint a Schaeffler beruházási döntése demonstrálja, hogy a német cégtulajdonosok "továbbra is a szemüknek, de leginkább a józan eszüknek hisznek, nem pedig újságcikkeknek meg politikai-érzelmi zsarolásnak" – közölte az MTI.

Kitért arra is, hogy a projekt önmagán túlmutató jelentőséggel bír, mert a magyarországi üzem már most is 93 százalékos exporthányaddal dolgozik, ráadásul a vállalat kiváló együttműködést folytat több hazai egyetemmel is, ami a felsőoktatás átszervezésének sikerét tanúsítja.

Csaknem 3 milliárd forint kormányforrás szombathelyi cégeknek

- A beruházásnak nagyon nagy jelentősége van – ezt már dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke mondta lapunknak. - Gyakran hiszik azt, vagy talán még híresztelik is, hogy Magyarországon csak betanított munka és összeszerelő tevékenység zajlik; nem igaz. A cégcsoport szempontjából, aminek több, mint 82 ezer dolgozója van világszerte, ez egy döntő jelentőségű fejlesztés, amely még tovább stabilizálja a meglévő szombathelyi munkahelyeket azon túl, hogy új álláshelyeket is teremt – húzta alá dr. Hende Csaba. A vasi megyeszékhely országgyűlési képviselője emlékeztetett arra is: bő egy hónapja jelentette be, hogy két szombathelyi vállalat összesen közel 3 milliárd forintos kormányzati támogatáshoz jut.

Ez volt az egyik, a másik pedig a TDK Components Hungary Kft. energiahatékonyság növelő beruházásához megítélt 1,5 milliárd forint kormányzati forrás.