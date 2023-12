A korábbi évekhez hasonlóan december közepére megnőtt az influenzaszerű megbetegedések és légúti fertőzések tüneteit enyhítő gyógyszerek és gyógyászati készítmények iránt a kereslet a patikákban. - Egyre többen jönnek forró italporért, torokfertőtlenítőért vagy nátha elleni orrspayért – mondta el kérdésünkre dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnöke, vépi gyógyszerész.

Ha kell, tegyünk maszkot!

- Ausztriában néhány helyen már újra ajánlott a maszkhasználat. Jómagam is ezt tudom javasolni: aki nagyon tüsszög, orrfolyással küzd vagy köhög, inkább vegye fel! Ha nem covidos, akkor is, mivel embertársait ezzel megóvhatja a fertőzés átadásától – tette hozzá. A szakember szerint karácsonykor is ajánlott maszkot hordania annak, aki megfázott és nem szeretné megfertőzni családtagjait. Továbbra is fontos a kézmosás, amivel fertőzések átadását hatékonyan előzhetjük meg.

Töltsük fel karácsony előtt a házipatikát!

Az idei karácsony a hét első két napjára esik, így több napon át zárva tartanak majd a gyógyszertárak és a boltok is. Az ügyeletes patikákat csak sürgős esetben illik felkeresni, ezért ha nincs otthon, ajánlott az ünnepek előtt beszerezni lázcsillapítót, torokfertőtlenítő cukorkát vagy sprayt, forró italport és orrsprayt, megelőzésre multivitamint és probiotikumot. A gyerekek számára a kornak megfelelő lázcsillapító – kúp vagy szirup formájában – mindenképp legyen otthon! - javasolta a gyógyszerész.

Rászokhatunk az orrsprayre

Dr. Németh Ákos felhívta arra is a figyelmet: a legtöbb vény nélkül kapható orrspray csak rövid ideig használható. Az oldat csökkenti a gyulladt nyálkahártya duzzanatát, csökkenti a nyák elválasztását, így megkönnyíti, hogy az ember ki tudja fújni az orrát, és a lélegzetvételt is. Ez a hatás ugyanakkor hosszú távon károsíthatja a nyálkahártyát, és hozzá lehet szokni. Emiatt használata csak egy-két hétig javallott. Ha hosszabb ideig fennáll a probléma – például allergia esetén –, nem ajánlott e termékeket választani. Orvossal kell egyeztetni, aki vényköteles, szteroidos orrsprayt írhat fel, ami segíthet – mondta el dr. Németh Ákos.

Több tucat patikaszer hiánycikk

Megtudtuk azt is, a hiányzó patikaszerek között sajnos a szteroidos orrsprayk is megtalálhatók. A rendelések alapján – amit jelenleg a vépi gyógyszerész patikájában lát – mintegy százas nagyságrendűre tehető a hiánycikkek száma. (Pontos adat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál érhető el.) Vannak termékek, amik helyettesíthetők, ezért nem jelent problémát a hiányuk, illetve arra is figyelnek: ha adott gyógyszertárban nem elérhető a termék, de tudják, máshol beszerezhető, átirányítják oda a beteget.

- Több, mint egy éve problémát jelent a fülzúgás elleni gyógyszerek beszerzése, azokból csak néha kapunk. Vannak még diabétesz elleni termékek is, amik ugyancsak hiánycikknek számítanak, s azok sajnos nem is helyettesíthetők mással. Emellett egyes, alultápláltság miatt, felnőttek számára adható tápszerek sem elérhetők – hallottunk néhány példát dr. Németh Ákostól.