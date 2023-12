Az egyetemen elsőként történelemtanári szakon tanult. Mi terelte mégis a könyvelői pályára?

1995-ben érettségiztem Győrben a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. Akkoriban azt gondoltam, hogy humán beállítottságú vagyok, és nagyon érdekelt a történelem. Már az érettségi évében nulladik előkészítőre jártam Szombathelyre, az akkori Tanárképző Főiskolára történelemből. Felvettek, és a művelődésszervezést választottam második szakként. Már az első évben realizálódott bennem az, ami később egyértelműnek tűnt, hogy ilyen mélységeiben nem szeretnék a történelemmel foglalkozni, illetve, hogy tanár sem szeretnék lenni.

Elvégeztem a másik szakomat, miközben már a negyedik évben párhuzamosan közgazdasági képzésre jártam. Pályakezdőként egy nagy cég logisztikai területére kerültem, majd körülbelül két év után pénzügyi vonalra. Itt egyértelművé vált számomra, hogy ez az én utam. Akkori munkahelyem beiskolázott, így 2004-ben pénzügyes másoddiplomát szereztem. Később elvégeztem a mérlegképes könyvelői, majd a bérszámfejtő, tb ügyintéző képzéseket is. Azóta pénzügyi területen dolgozom, és szeretem a munkám.

Az élete másik fő vonulata a kézilabda. Előbb játékosként, ma már az utánpótlás nevelésében tevékenykedik. Hogyan került kapcsolatba a sportággal?

Tíz évesen az általános iskolában kerültem kapcsolatba a kézilabdával. Akkoriban házi bajnokságok voltak, ahol az osztályok egymás ellen játszottak, illetve iskolák közötti versenyeket rendeztek. Itt szerettem meg ezt a sportot, ami aztán az egész életemet végigkíséri. Kapus lettem, ami azt gondolom a nekem való poszt volt. Kikerülve az általános iskolából a felnőtt csapatba kerültem, ez nagy büszkeséggel töltött el. Répcelakon nagy múltja van a kézilabdának, örültem, hogy részese lehettem ennek. Férjemmel is a kézilabda hozott össze, 30 éve a helyi tornateremben találtunk egymásra. Azóta is a mindennapjaink része ez a sportág. Ma ő a répcelaki utánpótlás kézilabda lelke, szakosztály vezető, két csapat edzője, én pedig támogatom, amiben tudom. Aktív pályafutásom során nagyrészt Répcelakon játszottam, de rövid ideig Bükön és Pápán is űztem a sportot.

A támogató családi háttérnek (férj, nagyszülők) köszönhetően tudtam család, iskola, munka mellett is edzésekre, meccsekre járni. Negyven évesen, sorozatos sérülések után hagytam abba a játékot. 2022-ben D licence-s kézilabda edzői végzettséget szereztem. Közben jó pár éve már próbálom átadni az utánpótlás kapusoknak a saját tapasztalataim, tudásom, azt a fajta mentalitást, amire szerintem egy kézilabda kapusnak szüksége van. Hiszek abban, hogy a kapusnak egy kicsit tényleg „bolondnak” kell lennie, hogy útjába álljon minden lövésnek, és megfelelően tudja támogatni a csapatát hátulról.

Gyermekei is kézilabdáznak. Könnyű volt nekik átadni azt a szellemiséget, amit férjével együtt képviselnek? Mondhatjuk, hogy bele nőttek a kézilabda szeretetébe?

Három gyermekünk született, Marci 19 éves, Nóri 15, Gréta pedig 14 lesz. Ők beleszülettek ebbe a kézilabdás közegbe. Marci nyolc hónapos volt, amikor a férjemmel együtt mindketten strandkézilabdáztunk Balatonon, ő pedig kézről-kézre járt, annál volt, aki éppen nem játszott. Gréta lányom világra jötte előtt pár nappal még Veszprém meccsen voltunk, így a hangos szurkolás már akkor eljutott hozzá. Születésük után alig egy évvel már újra játszottam, így ők abban nőttek fel, hogy „megyünk anya meccsére”. Ha otthon kézilabda meccs volt a tévében, velünk együtt nézték és sok esetben élőben is szurkoltunk a klub, illetve válogatott csapatainknak. Megismerték és megszerették ezt a sportágat, így a lányok óvódás koruktól kézilabdáznak. Marci is próbálkozott, de sajnos fiú vonalon nehezebb a helyzet, így ő a kosárlabda mellett kötött ki.

Azt gondolom, bármilyen sportról is legyen szó, de főleg a csapatsport egy olyan fajta szellemiséget ad a gyermekeknek, aminek nagy hasznát veszik majd a mindennapi életben is. Szabályok vannak, alkalmazkodni kell, figyelni másokra. Emellett rengeteg barátságot kötnek, élményekben részesülnek, megtanulnak nemcsak önmagukért, de másokért is küzdeni, eseteként alárendelni egyéni érdekeket a közérdekének. Nevelni, értékeket átadni nem elsősorban szavakkal, hanem tettekkel kell. Répcelakon a kézilabda egy szeretetteljes közeg, ahol játékosok, edzők, vezetők, segítők, szurkolók együtt lélegeznek. Gréta két, Nóri három korosztályban játszik, Marci technikai segítője a kézilabda mérkőzéseknek. Nekünk családi program a kézilabda, amit mindenki szeret.