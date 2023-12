- Csepregen, a Területi Gondozási Központ érdekében több intézkedést is tettünk – mondta az új jármű átadása alkalmából Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. – Most is tart a nagyszabású energetikai fejlesztés, másrészt az épület előtti teret is szeretné rendbe tenni az önkormányzat. A folyamatban lévő fejlesztési feladatokról a közelmúltban egyeztettünk.

Kiemelte, a Magyar falu programnak köszönhetően sikerült beszerezni az kisbuszt, amely az intézmény lakóinak utaztatásánál nyújt nagy segítséget.

Horváth Zoltán polgármester kiemelte, a George Sorel Alapítvány a korábbi ötszemélyes autót cserélhette le a korszerű járműre.