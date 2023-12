- Február derekán halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a Muskátli utcában a lakóparknál. Egy középkorú férfi vesztette életét, aki átkelt volna az útszakaszon. Azonnal kezdeményeztem egyeztetés összehívását az önkormányzat, a közútkezelő és a rendőrség képviselői között. Ebben dr. Károlyi Ákos jegyző volt segítségemre - mondta el Horváth Gábor. Hozzátette: az elmúlt években két lakópark is épült ezen a városrészen, több száz család költözött ide, akik rendszeresen a forgalmas útszakaszon át közlekednek. Kérték, a közlekedésbiztonság javítását szolgáló eszközök kihelyezését, ezzel párhuzamosan aláírásgyűjtés is indult. Több, mint 160-an látták el kézjegyükkel a petíciót - tudtuk meg a képviselőtől.

A traffibox mintegy 5 millió forint önkormányzati forrásból került ki, szerdán helyezték el. A képviselő bízik abban: miután bármikor lehet benne mérőműszer, ez kellő óvatosságra inti az autósokat. Tavasszal és nyáron is mértek egyébként az útszakaszon, Horváth Gábor információi szerint akkor is sokan lépték túl a megengedett sebességhatárt. - Sebességkorlátozó táblák már kerültek ki az elmúlt hónapokban az oladi körforgalom és a Perint-híd közötti szakaszon, de azon dolgozom, hogy zebra is létesüljön a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében. Ezt is kérték a lakóparkban élők - mondta el a városrész képviselője.