Ünneplőbe öltözött kislányok és kisfiúk, édesdeden alvó pöttöm a babakocsiban, gyermekeik kezét szorongató édesanyák és édesapák - elképzelni is nehéz, hogy az idilli kép mögött mennyi megpróbáltatás és szomorúság lakozik. A mormonok házában, a Szent Imre utcában azonban, ha csak ideiglenesen is, de otthonra találtak a szomszéd országban dúló háború elől ide menekülők. Gajdos Zsuzsanna tolmácstól megtudjuk: az egyesület tavaly szeptemberben alakult 10-15 fővel, a mostani rendezvényre mintegy százötvenen jöttek el - többek között Zalaegerszegről, Szentgotthárdról, Bükről és Sárvárról is érkeztek családok.