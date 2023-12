A bejgli ugyanis, úgy tűnhet, nem a legegyszerűbb sütemény, nehéz úgy elkészíteni a receptet, hogy minden tökéletes legyen: a kéreg fényessége, a töltelék aránya, a tészta könnyedsége. Amitől a legtöbben tartanak, hogy a bejgli sütés közben kireped, a töltelék kifolyik, ezért nem is próbálkoznak otthoni sütéssel, inkább vesznek bolti bejglit.

Eredete, története

A bejgli egy hagyományos kelet-európai sütemény, melynek eredete a 19. századra nyúlik vissza. Neve a német Strudel szóra vezethető vissza, ami forgótésztát jelent. A bejgli két fő változata diós és mákos töltelékkel készül. A bejgli eredete a Habsburg Birodalom területére, különösen a magyar és az osztrák konyhához köthető. Először a gazdagabb rétegek körében terjedt el, később azonban a középosztály és a szegényebbek is átvették ezt a süteményt.

Diós vagy mákos?

Napjainkban már elképzelhetetlen a karácsony bejgli nélkül. A diós még mindig a legnépszerűbb változata, de sokan szeretik a mákosat is. A hagyományos töltelékeken kívül a gesztenyés nagyon népszerű még, de akad, ahol van marcipános, meggyes és aszalt szilvás változat is.

Hol vásároljunk?

A nagy élelmiszerüzletek többféle bejglit kínálnak a vásárlóiknak, csomagolt és helyben sütött, 300 és 500 gramm közötti súlyú termékek találhatók a választékukban, és az árukat tekintve is több kategóriában kaphatók. Az aszalt szilvás mákos, aszalt barackos diós bejgli 50 százalékos töltelékkel, 400 grammos kiszerelésben 1600 forint. A helyben sült rudak kelt tésztából 300 grammos kiszerelésben, 48 százalékos töltelékkel, kétféle ízben (mákos és diós) 600 forint. Ellátogattunk szombathelyi cukrászdákba is, hogy megnézzük a felhozatalt. Rózsa Pétertől megtudtuk, hogy évről évre kevesebben vásárolnak bejglit.

Parti István bejglit szeletel

Fotó: Szendi Péter

– Valószínűleg a nagy áruházak olcsó kínálatának tulajdoníthatóan, ezzel nem tudunk versenyezni. Nagyon figyelünk a minőségre, nálunk csak az van a bejgliben, ami kell – mondta. A szombathelyi cukrászdákban 3000–6000 forint között tudunk válogatni a kézműves és minőségi bejglik között. A sütemény elkészítése házilag bár gyakorlatot igényel, de ha odafigyelünk, könnyen sikerélményben lesz részünk. Varga Ádám vezető cukrász elárult pár titkot.

A tökéletes bejglirecept

Ahhoz, hogy tökéletes legyen, jó minőségű alapanyagokból kell készülnie. Van néhány fontos tényező a tészta és a töltelék elkészítése során, ami elengedhetetlen a kiváló süteményhez. Először is, a teteje márványos, csillogó, a tésztája omlós, de nem töredező, repedt. A legtöbb családban kardinális kérdés a töltelék és a tészta megfelelő aránya is. Ezeknek a feltételeknek akkor tud megfelelni az otthon sütött bejgli, ha figyelünk a részletekre. A bejgli készítésénél fontos betartani a töltelék és a tészta 1:1 arányát. A repedések elkerülése céljából a tojásos lekenés után, közvetlenül a sütés előtt meg kell szurkálni a feltekert rudakat, hogy a keletkező gőz ezeken távozhasson. Bár a bejgli akkor tökéletes, ha kellően szaftos, de fontos figyelni arra, hogy a túl lágy, nedves töltelék is eredményezhet repedéseket.