A tavaly nagy sikerrel debütált fénykocsi mellé idén egy fénymozdony is készült, melyekkel mindennap találkozhatnak az utasok. A napokban a vasútvonal környékét összefüggő hótakaró lepte be, a budai hegyekben évek óta nem látott mennyiségű hó hívja a szabadba a téli sportok kedvelőit, a szánkózni vagy akár csak sétálni induló családokat – érdemes a hangulatos vonatokkal útra kelni az erdei célpontok felé. A Gyermekvasúton már hagyománya van, hogy karácsonyi díszbe öltözött kocsik is közlekednek december elejétől a téli szünet végéig - írja a mavcsoport.hu oldala.

Idén a hagyományos, mindennapi forgalomban megszokott tipikus, középfeljárós gyermekvasúti „téli” kocsik közül is háromnak ünnepi hangulatúvá varázsolták az utasterét, de minden üzemnap különlegesebb járművek is forgalomba állnak ebben az időszakban. Az egyik „debreceni” kocsi a tavalyi nagy siker után idén is fénykocsiként fut a síneken, de most egy Mk45-ös dízelmozdony is társul hozzá fénymozdonyként. A látványos kivilágított szerelvény munkanapokon Hűvösvölgyből 9:10-kor, 11:10-kor, 13:10-kor és 15:10-kor, Széchenyihegyről 10:03-kor, 12:03-kor, 14:03-kor és 16:03-kor indul, hétvégén a hosszabb üzemidő miatt Hűvösvölgyből 10:10-kor, 12:10-kor, 14:10-kor és 16:10-kor, Széchenyihegyről 11:03-kor, 13:03-kor, 15:03-kor és 17:03-kor indul.

A másik érdekes, feldíszített utasterű szerelvény két nosztalgiajárműből áll. Az egyik kocsija a már korábban is ilyenkor karácsonyi belsőt kapott, 1929-ből származó, kék lillafüredi mellékkocsi; új társa viszont egy igazi kuriózum, a Gyermekvasút legöregebb járműve, az 1912-ben Aradon készült zöld nyitottperonos kocsi, ami a napi forgalomban máskor csak nagyon ritkán látható. Most ez a különleges szerelvény is rendszeresen közlekedik majd: karácsonyig a személyvonatokban lehet vele találkozni, a téli szünetben többször is a gőzössel kel majd útra.

Az idei tél látványos, vastag hótakaróval kezdődött a budai hegyekben, a kedvelt kiránduló célpontok könnyen elérhetők a kisvasúttal, de a parkolók telítettsége miatt a normafai térség megközelítéséhez is érdemes a Gyermekvasutat választani. December 11-től újra közlekedik a fogaskerekű is, így a városból akár két különleges vasúttal is elérhető a népszerű terület: a Városmajorból induló fogaskerekűvel (60-as villamos) a felső végállomásig, majd Széchenyihegy állomástól a kisvasúttal utazva.

A Gyermekvasút egész évben, így télen is üzemel: hétfői tanítási napok kivételével mindennap közlekedik. A téli szünetben hosszabb, hétvégi üzemidőben, jellemzően óránként indulnak a vonatok, csak december 24-én és január 1-jén indul kevesebb járat. A két ünnep között, december 28-án és 29-én igazi családi program is várja a vonatokért rajongó gyerekeket: Széchenyihegy állomáson kisvasúti járműbemutatót tartanak, ahol közelebbről is meg lehet nézni a forgalomban ritkábban közlekedő járműveket, fel lehet menni a mozdonyok vezetőfülékéjébe, és az állomás üzemi épületében a 75 éves évfordulóra berendezett időszakos kiállítás is nyitva lesz.

A Gyermekvasút menetrendje elérhető: https://gyermekvasut.hu/menetrend/