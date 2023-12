Így volt ez karácsony előtt egy héttel is. Nem is kellett sokat várni az ünnepi hangulatra: verseket hoztak, táncoltak, énekeltek a Margaréta Óvoda kis lakói. Szólt a taps, és néhány szám után a közönség soraiban helyet foglalók keze-lába is kísérte a ritmus. Az egyik legnagyobb sikere talán az “Ember, ember, december” című ismert dalnak volt – na meg a sok kedves gyermekmosolynak.

A klub hivatalos karácsonyi ünnepségét hétfőn tartja, erre az alkalomra is várják az időseket.