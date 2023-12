Az előzetes modellek nem tévedtek, intenzív havazás kezdődött az ország nyugati vármegyéiben szombaton délelőtt. Ahogy azt reggel írtuk, Az Országos Meteorológia Szolgálat citromsárga, azaz elsőfokú riasztást adott kis Vas vármegye területére is havazás és hófúvás miatt. Mint írják, 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat, a friss hóval fedett területeken a szél pedig alacsony hótorlaszokat emelhet.

Dél környékén Szombathelyen is megeredt a hó, sűrű, nagy pelyhekkel esik Oladon és Gencsapátiban is. Olvasói felvételeket kaptunk Ikervárról is.

Gencsapátban is szakad.

Forrás: Unger Tamás

Ikerváron is megeredt. Forrás: VN

Dél óta szakad a hó az Őrségben is. Fehérbe borult Szalafőn az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, ahol két program zajlik éppen. Most tartják a II. Őrségi Didergős futó- és túranapot, a műemlék házakban pedig régi idők karácsonyát idézik kézműves foglalkozásokkal.